Зеленський розповів, як Путін приготував "капкан" для ймовірного початку Третьої світової війни

Володимир Зеленський заявив, що мета Путіна - не лише захоплення України / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в планах президента Росії Володимира Путіна – не лише захопити Україну, але країни Балтії, а також встановити контроль над іншими країнами в Європі, як це свого часу робив Радянський Союз.

За словами глави держави, на переговорах Росія спеціально висуває такі вимоги, щоб Україна точно від них відмовилася. Таким чином, у Кремля буде виправдання, що, мовляв, Київ відмовився.

"Це означає, що все-таки він (Путін, – ред.) і не збирався закінчувати цю війну, що в його планах Україна – це як проміжок до того результату, про який він говорив, щоби піти далі на Європу. Передусім, балтійські країни — ті країни, які входили в Радянський Союз, а також інші країни, в яких була радянська армія, де Радянський Союз чинив вплив", - сказав Зеленський в інтерв'ю громадським мовникам, яке 21 березня показали в ефірі українських телеканалів.

Зеленський вважає, що все це може призвести до початку Третьої світової війни.

Президент додав, що провал переговорів про завершення війни Росії проти України означатиме, що у Москви і не було бажання завершувати бойові дії, а в глобальних планах – захоплення Європи.

"Я сказав, що якщо проваляться наші з ним переговори, то це буде точно говорити, що він не випадково ставить такі умови, від яких Україна повинна відмовитися. Це такий капкан - поставити такі умови, щоби ми не змогли погодитися для того, щоби потім сказати: "Вони ж просто не захотіли миру", — зазначив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський вже говорив про те, що повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України може стати початком третьої світової війни. За його словами, ніхто не може сказати, що буде в тому випадку, якщо українська держава не вистоїть.

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