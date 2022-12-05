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Контрнаступ взимку відкриє для ЗСУ "вікно можливостей" для успіху - ISW

5 грудня 2022, 07:21

Здатність України зберегти військову ініціативу залежить від продовження українськими військами контрнаступальних операцій взимку 2022-2023 років.

ВСУ, війна, українські військові
Сезон осіннього бруду в листопаді ускладнив маневрену війну / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Наприкінці грудня, коли наближаються сильні морози Збройні Сили України можу скористатися погодними умовами та продовжити контрнаступальні операції. При цьому здатність України зберегти військову ініціативу та динаміку оперативних успіхів залежить від того, чи будуть ЗСУ продовжувати послідовні операції взимку.

Про це йдеться у звіті, опублікованому аналітиками Інституту вивчення війни (ISW).

За словами експертів, зима зазвичай є найкращим сезоном для механізованих бойових дій в Україні, тоді як весна - це кошмарний сезон. Зокрема, сезон осіннього бруду в листопаді ускладнив маневрену війну. Проте Україна і РФ продовжували агресивні наступальні операції.

На думку аналітиків, розвідка США помилилася у своєму прогнозі, в якому йдеться, що навесні будуть кращі умови, щоби продовжити операції.

Аналітики також зазначають, що послідовні операції є ключовою частиною плану української кампанії.

"Серія послідовних контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях демонструє видатні навички оперативного планування ЗСУ та знання сильних сторін радянського оперативного мистецтва", - вважають експерти.

Задум української кампанії розроблений так, щоби серією послідовних операцій позбавити Росію ініціативи, завдати поразки її військовим і звільнити більше території.

"Погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, визначать часові рамки, впродовж яких Україна зможе вести маневрені бойові дії та продовжувати серію оперативних успіхів з мінімальними паузами", - йдеться у звіті ISW.

Як повідомляв Главред, 4 грудня представник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий заявив, що ситуація на полі бою в Луганській області складна, але контрольована. Сили оборони України диктують ініціативу. У районі деяких населених пунктів війська Росії намагаються атакувати, після чого несуть великі втрати і відступають. Знищується ворожа логістика.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що військові підрозділи загарбників Росії, які втекли з правого берега на Лівобережжі Херсонської області, розуміють, що поразка неминуча, а ЗСУ все одно звільнять лівий берег. Вони продовжують тероризувати українців і намагаються вербувати їх на співпрацю.

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