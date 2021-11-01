"Почалося пекло": бійці ЗСУ розповіли, як зайшли в Старомар'ївку в "сірій зоні"

Ворог обстріляв Старомар'ївку / ОТУ "Схід"

Українські військові забезпечили захід у село Старомар'ївка Донецької області (сіра зона в районі ООС) представників Мирненської військово-цивільної адміністрації для надання гуманітарної допомоги мирним жителям.

Як говориться в матеріалі ТСН, у людей, що живуть в населеному пункті, російські і так звані "днрівські" паспорти, на номерах їхніх автомобілів три літери "ДНР".

Журналісти розповіли, що Старомар'ївка живе подвійним життям. За словами журналіста, тут складно знайти того, хто готовий говорити на камеру. Але за показовою агресією ховається страх. Місцеві вибачаються за образливі слова, як тільки вимикається мікрофон.

"Ти не знаєш, що це таке, з мішком на голові потрапити на підвал", — стримано пояснюють вони журналісту.

Голова Мирненської військово-цивільної адміністрації Володимир Веселкін зайшов до Старомар'ївки, коли місцеві попросили допомогти запастися вугіллям на зиму. Його гуманітарний візит на неконтрольований берег Кальміуса російська пропаганда назвала "українським наступом на ДНР".

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Військові контролювали периметр села під час зустрічі з місцевими жителями. Український прапор і кілька бійців у формі з тризубом на сільській вулиці настільки злякали бойовиків, що вони викотили важкі гаубиці і почали бити по правому березі Кальміуса із заборонених калібрів. Але замість військових укріплень, ворожа артилерія розбивала будинки мирних жителів.

"Почалося пекло", - додав Веселкін.

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Раніше повідомлялося. що українські військові повернули контроль над населеним пунктом Старомар'ївка у Донецькій області, який знаходиться в "сірій" зоні лінії зіткнення.

Повідомляється, що ввечері 25 жовтня українські військові увійшли в цей населений пункт і закріпили там свої позиції.

Пізніше штаб операції об'єднаних сил спростував інформацію про захід українських військовослужбовців у село Старомар'ївка, розташоване на тимчасово окупованих територіях Донецької області.