Паралізувало ноги: в Україні у дитини виявили поліомієліт

Вакцинація від поліомієліту / reuters, pixabay

В Україні у дитини виявили поліомієліт. Як повідомляє МОЗ, у маленького пацієнта зафіксували ослаблення рухової активності м'язів ніг.

"У малюка не було щеплення проти поліомієліту. Як повідомила мати дитини, сім'я вирішила відмовитися від вакцинації", - йдеться в повідомленні.

В даний час йде епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.

У МОЗ зазначають, що ліків проти поліомієліту не існує.

Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.

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Згідно з Національним календарем щеплень, дітей вакцинують проти поліо 6 разів:

на 2 і 4 місяці народження - інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін'єкції);

на 6 і 18 місяць, а також в 6 і 14 років – оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).

6 доз вакцини достатньо, щоб у дитини сформувався імунітет до поліомієліту на все життя.

Отримати щеплення можна безкоштовно у сімейного лікаря або в найближчій амбулаторії.

Довідка:

Поліомієліт - це гостре вірусне захворювання, яке може викликати параліч і навіть смерть. Симптоми поліо залежать від того, чи вражає вірус центральну нервову систему. Однак зазвичай його носії спочатку не мають симптомів або плутають їх з ГРВІ, тому поліомієліт буває важко діагностувати. Ця хвороба не лікується, але від неї можна вберегтися за допомогою вакцини. Згідно з планом, вакцинація проти поліомієліту передбачена для нещеплених дітей до 6 років.

Щеплення можна зробити в державних медичних установах безкоштовно, зазначають у МОЗ.

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Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні

Наприкінці жовтня цього року МОЗ схвалив вакцинацію дітей від COVID-19 в Україні. Вакцинувати рекомендується дітей віком від 12 до 17 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Щеплення не повинні робити тим підліткам, у яких є протипоказання до компонентів вакцини. Серед протипоказань - наявність серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини, або дитячий мультисистемний запальний синдром, рекомендуватимуть відстрочку вакцинації.

Також у МОЗ пояснили, що важливою умовою для COVID-вакцинації є наявність інших щеплень, які відповідають віку дитини.

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