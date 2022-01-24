Паралізувало ноги: в Україні у дитини виявили поліомієліт

Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.
В Україні у дитини виявили поліомієліт. Як повідомляє МОЗ, у маленького пацієнта зафіксували ослаблення рухової активності м'язів ніг.
"У малюка не було щеплення проти поліомієліту. Як повідомила мати дитини, сім'я вирішила відмовитися від вакцинації", - йдеться в повідомленні.
В даний час йде епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції.
У МОЗ зазначають, що ліків проти поліомієліту не існує.
Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.
Згідно з Національним календарем щеплень, дітей вакцинують проти поліо 6 разів:
- на 2 і 4 місяці народження - інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін'єкції);
- на 6 і 18 місяць, а також в 6 і 14 років – оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).
6 доз вакцини достатньо, щоб у дитини сформувався імунітет до поліомієліту на все життя.
Отримати щеплення можна безкоштовно у сімейного лікаря або в найближчій амбулаторії.
Довідка:
Поліомієліт - це гостре вірусне захворювання, яке може викликати параліч і навіть смерть. Симптоми поліо залежать від того, чи вражає вірус центральну нервову систему. Однак зазвичай його носії спочатку не мають симптомів або плутають їх з ГРВІ, тому поліомієліт буває важко діагностувати. Ця хвороба не лікується, але від неї можна вберегтися за допомогою вакцини. Згідно з планом, вакцинація проти поліомієліту передбачена для нещеплених дітей до 6 років.
Щеплення можна зробити в державних медичних установах безкоштовно, зазначають у МОЗ.
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Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні
Наприкінці жовтня цього року МОЗ схвалив вакцинацію дітей від COVID-19 в Україні. Вакцинувати рекомендується дітей віком від 12 до 17 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
Щеплення не повинні робити тим підліткам, у яких є протипоказання до компонентів вакцини. Серед протипоказань - наявність серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини, або дитячий мультисистемний запальний синдром, рекомендуватимуть відстрочку вакцинації.
Також у МОЗ пояснили, що важливою умовою для COVID-вакцинації є наявність інших щеплень, які відповідають віку дитини.
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