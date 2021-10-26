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МОЗ схвалило вакцинацію дітей від COVID-19: колотимуть Pfizer у віці від 12 до 17 років

26 жовтня 2021, 06:55

Щеплення не повинні робити дітям, у яких в анамнезі серйозна алергічна реакція на компоненти вакцини.

Вакцинація
У МОЗ радять робити щеплення дітям вакциною Pfizer / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я дійшли висновку, згідно з яким в Україні за певних умов може проводитися вакцинація дітей від COVID-19. Вакцинувати рекомендується дітей віком від 12 до 17 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Щеплення не повинні робити тим підліткам, у яких є протипоказання до компонентів вакцини.

Як повідомляє пресслужба відомства, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики рекомендує проводити вакцинацію дітей від коронавірусу. Враховуються і питання, пов'язані з протипоказаннями дитини до щеплення. Прищеплювати дітей радять вакциною Pfizer.читайте також"Давайте дійдемо до 50% вакцинації": Ляшко пояснив, коли почнуть масово прищеплювати дітей від COVID-19

"Серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років незалежно від приналежності до групи ризику за умови наявності щеплень, які відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації", - наголошується у повідомленні.

Вакцинація дітей від коронавірусу - кому не повинні робити щеплення

У МОЗ стверджують, що щеплення проти COVID-19 не повинні робити дітям у разі наявності в них серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини.

Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини, або дитячий мультисистемний запальний синдром, рекомендуватимуть відстрочку вакцинації.

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Кого вакцинують в першу чергу, якщо не вистачить вакцини

У Міністерстві сказали, що якщо препаратів від коронавірусу не вистачатиме, то щеплення робитимуть в першу чергу підліткам з пріоритетних груп вакцинації і тим, хто може бути схильний до ризику тяжкого перебігу коронавірусної хвороби і можливого виникнення серйозних ускладнень після COVID-19 .

У МОЗ додали, що інтервал між вакцинацією дітей першою і другою дозою повинен становити 14 днів.

Крім того, у відомстві уточнили, що діти, у яких в анамнезі був не пов'язаний з вакцинацією міокардит, які не перебувають на обліку кардіолога, також повинні будуть зробити щеплення проти коронавірусу.

"Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з вакцинацією, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути щеплені від COVID-19", - підкреслюється в повідомленні.

Вакцинація дітей від коронавірусу COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я в червні вперше заговорили про можливість вакцинації дітей від коронавірусу. Втім, у ВООЗ акцентували увагу на тому, що діти не входять до групи людей, яких повинні прищеплювати в першу чергу. Також виникає питання з проблемою появи загальних рекомендацій щодо щеплень дітям.

У МОЗ 17 липня сказали, що в Україні можуть почати вакцинацію дітей від коронавірусу під час п'ятої хвилі вакцинації. Як уточнювали у відомстві, підлітків у віці від 12 до 16 років планували прищеплювати вакциною Pfizer і за певних обставин. Наприклад, такою обставиною може бути поїздка за кордон.

В Євросоюзі схвалили вакцинацію дітей від коронавірусу віком від 12 до 19 років американським препаратом Moderna. У ході одного з досліджень було встановлено, що вироблення антитіл і побічні ефекти у даної категорії осіб порівнянні з даними людей у віці від 18 до 25 років.

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