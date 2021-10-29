Параліч на все життя або смерть: поліомієліт у дітей підтвердили ще в одній області України

Під загрозою життя дітей / УНІАН

Вірус поліомієліту, який виявили у дітей у Рівненській області, зафіксували і в Закарпатській області. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Було проведено епідеміологічне розслідування цього випадку, визначено коло контактних осіб, взято на дослідження проби води і грунту. Окрема група працювала і в Закарпатській області. Там також підтвердили наявність поліовірусу", - передає слова Кузіна "ТСН".

Заступник міністра підкреслив, що від результатів епірозслідування залежить, які заходи вживе держава. Що стосується Рівненської області, то там фахівці Держпродспоживслужби перевіряють, чи допускають невакцинованих дітей до відвідування шкіл.

Батьки 48 дітей від вакцинації відмовляються

Також в ОТГ, де проживає дитина з виявленим поліомієлітом, з 243 дітей вакцинувалося тільки 86, у 109 були тимчасові протипоказання. Батьки ще 48 дітей взагалі відмовилися від щеплень.

читайте такожБез щеплення - геть зі школи: на Рівненщині починають масову вакцинацію дітей від поліомієлітуКузін нагадав, що поліомієліт може викликати параліч на все життя, а іноді привести до смерті. Тому закликав батьків не ризикувати здоров'ям своїх дітей і провести щеплення, якщо воно відсутнє, адже зараз під загрозою всі невакциновані діти країни до 5 років.

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Спалах поліомієліту: з чого все починалося

Хворобу діагностували у півторарічної дитини, а потім у шести його братів і сестер на території однієї з ОТГ в Рівненській області. Малюка паралізувало, а медики стали проводити профілактичні заходи та запрошувати місцевих жителів робити щеплення своїм дітям.

Поліомієлітом може захворіти навіть дорослий

Поліомієліт - це гостре інфекційне захворювання, яке передається поліовірусами через фекалії і слину. Найчастіше люди заражаються через брудні руки, інфіковану їжу і воду. Найбільш сприйнятливими є діти віком до п'яти років, однак захворіти може будь-яка невакцинована людина.