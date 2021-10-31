В Україні схвалили вакцинацію проти коронавірусу дітей від 12 до 17 років, але є умова / УНІАН

В Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 12 років. Всіх охочих, а не тільки тих, хто належить до групи ризику, як було раніше. Проте важливою умовою є наявність інших щеплень, що відповідають віку, а також відсутність протипоказань до вакцинації.

Так, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 13 жовтня, вакцинація від COVID-19 дітей не з груп ризику та пріоритетної вакцинації може бути проведена за наявності щеплень, що відповідають віку з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

У разі дефіциту вакцин слід пріоритетно забезпечити вакцинами проти COVID-19 дітей від 12 років та дорослих, віднесених до пріоритетних груп вакцинації, які мають високі ризики тяжкого перебігу COVID-19 та серйозних ускладнень від нього.

Враховуючи дані безпеки та ефективності вакцини Pfizer для дітей віком від 12 років, а також зростання захворюваності на SARS-CoV-2 серед дітей, рекомендується проводити вакцинацію осіб віком від 12 до 17 років.

Однак використання Pfizer протипоказано за наявності в анамнезі серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцин Pfizer / BioNTech, слід відкласти введення другої дози до отримання наукових даних.

Реклама

Особи, у яких в анамнезі був міокардит, не пов'язаний з вакцинацією проти COVID-19, і вони більше не перебувають під наглядом кардіолога, повинні бути вакциновані проти COVID-19.

Також рекомендується відкласти вакцинацію проти COVID-19 дітей, які перенесли дитячий мультисистемний запальний синдром до отримання додаткових наукових даних.

Вакцина Pfizer для дітей від 12 років використовується за схемою введення 2 доз (0,3 мл) з інтервалом між першою і другою дозою 21-28 діб.

Склад вакцини Pfizer-BioNTech / Comirnaty

Діюча речовина: мРНК-молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.

Допоміжні речовини:

ALC-0315, ALC-0159 і холестерол — ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини;

DSPC — фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію;

дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію — буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла;

натрію хлорид і калію хлорид — є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини;

сахароза — запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;

вода для ін'єкцій.

читайте такожКому не можна робити щеплення від коронавірусу: повний список протипоказань за всіма вакцинами

Нагадаємо, раніше лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк у коментарі Главреду розповіла, що вакцинація дітей від коронавірусу має сенс, однак, враховуючи українські реалії і те, що в країні досі не вакциновані групи ризику, було б логічним всі сили пускати на те, щоб прищеплювати дорослих, бо вони частіше займають лікарняні ліжка.