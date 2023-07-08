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На півдні Росії залишається повторити те, що вони зробили під Харковом - дипломат

Сергій Кущ
8 липня 2023, 13:07 оновлено 8 липня, 13:07
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В інтерв'ю Главреду він розповів, що в РФ зараз почастішали розмови про застосування ядерної зброї.
Володимир Огризко, Володимир Путін
Володимир Огризко, Володимир Путін / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Росія буде змушена покинути окупований південь України, оскільки ВСУ успішно наступають по всі лінії фронту, впевнений дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

В інтерв'ю Главреду він розповів, що в РФ зараз почастішали розмови про застосування ядерної зброї, тому що "вони бачать, що попри все, що вони налаштували на півдні і сході, українські війська, хоч і повільно, але впевнено ламають їх оборону".

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996).

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У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві – аташе відділу друку, яку він отримав одразу після закінчення Київського державного університету ім.Т. Шевченка.

У 1992 році Огризку присвоєно ранг Надзвичайного і Повноважного посла України. З 1992 по 1996 він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках – Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік - посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-перший заступник Міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007 року призначений на посаду міністра закордонних справ України в коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 звільнений Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009 року призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Покинув пост разом зі звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він здав повноваження члена президії та заступника голови політради партії і припинив своє членство в ній.

З вересня 2014 р дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як новий час, Українська правда.

З 2022 проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

"Якщо ця оборона буде проломана, а точніше коли, тоді Росії, власне, залишається повторити те, що вони зробили під Харковом. І зробити це як на півдні, так і на сході. Тому зараз йде в хід шантаж вже ядерного характеру", - пояснив дипломат.

За словами Огризка, росіяни зможуть потім перейти до шантажу застосуванням тактичної ядерної зброї, тому що можуть в будь-який момент написати, "що під загрозу поставлено існування Російської держави".

"А це у них - один з аргументів застосування ядерної зброї. Отже, це тактика, яка зрозуміла, і вони продовжуватимуть цю роботу. Я думаю, нам треба на це реагувати з обережністю, але спокійно. Мені здається, що публічність у цій сфері та інформація, яку отримує влада від розвідок, нашої і зарубіжних, і дуже швидке оприлюднення таких фактів і намірів дуже серйозно зменшують ризик застосування провокації або ж самої ядерної зброї", - пояснив експерт.

Ядерні лякалки Кремля

Раніше президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування агресором Росією ядерної зброї є"реальною". Він не виключив такого наказу з боку російського диктатора Путіна.

Глава Кремля Володимир Путін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі сказав, що Москва "не збирається застосовувати ядерну зброю", але здатна задіяти весь свій арсенал озброєнь у разі, мовляв, "загрози російській державності"

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що Путін боїться за своє життя і не застосує ядерну зброю.

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