На війні в Україні ліквідували мобілізованого менеджера з Волгограда

Сергій Алексєєв був "демілітаризований" в Україні / Фото соцмережі

В Україні ліквідували російського окупанта, який працював менеджером у Волгограді. 29-річного Сергія Алексєєва поховали 31 жовтня на Верхньозареченському кладовищі. 9 листопада йому повинно було виповнитися 30 років.

Ліквідований в Україні окупант раніше проходив строкову службу в морській піхоті. Надалі працював менеджером з продажу в магазинах "Адідас" і " Червоне та біле".

"Наприкінці вересня був призваний в рамках часткової могилізації. Навчальна частина розташовувалася недалеко від будинку, що дозволяло йому бачитися з сім'єю. Приблизно два тижні тому його відправили в Україну"" - написав у Facebook блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Сергій Алексєєв / Фото соцмережі

Востаннє Алексєєв вийшов на зв'язок 23 жовтня.

"Подзвонив, сказав, що ледве ніч пережили. Приречено говорив. Неначе розумів, що на нього чекає, прощався", - розповіли росЗМІ рідні.

Російський окупант був одружений, ростив 9-річну доньку.

Як повідомляв Главред, українські військові ліквідували російського окупанта, який вже двічі їздив на війну, щоби вбивати українців. Він був ВДВшником.

ЗСУ ліквідували російського начальника артилерії 4-ї військової бази - підполковника Ленара Єнікєєва. Він у 2008 році вбивав людей у Грузії.

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