На Волині молодий поліцейський застрелився в туалеті патрульної поліції

Причини такого вчинку наразі невідомі.
У місті Ковель, що на Волині, у місцевому відділенні патрульної поліції застрелився поліцейський. Йому було всього 28 років.
Трагічний інцидент стався близько 12:00 на вулиці Драгоманова, пишуть "Волинські Новини". Відомо, що чоловік вийшов до туалету. За деякий час звідти пролунав постріл.
Медики швидко прибули на місце події, але тільки констатували смерть правоохоронця. У Нацполіції Волині ситуацію поки не коментують.
Інший випадок у Дніпрі
Раніше Главред озповідав про резонансне самогубство в Дніпрі – в лісосмузі знайшли повішеним підполковника СБУ. При ньому була знайдена передсмертна записка, в якій викриваються винні в його смерті.
Підполковник СБУ працював у Департаменті захисту національної державності. Цей підрозділ існує з 1992 року і займається проявами сепаратизму, розслідує заклики до державних переворотів, випадки пропаганди насильства на расовому, етнічному, релігійному грунті.
Читайте також:
- Кримінальна драма в Дніпрі: чоловік пограбував двох дівчат, закрився у квартирі і застрелився
- У Дніпрі 13-річна дівчинка посварилася з батьками через оцінки і вистрибнула з 6 поверху
- 86-річний пенсіонер повісився, після того, як виявив дружину мертвою: деталі трагедії в Кривому Розі