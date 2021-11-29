На Волині молодий поліцейський застрелився в туалеті патрульної поліції

На Волині застрелився співробітник поліції / УНІАН

У місті Ковель, що на Волині, у місцевому відділенні патрульної поліції застрелився поліцейський. Йому було всього 28 років.

Трагічний інцидент стався близько 12:00 на вулиці Драгоманова, пишуть "Волинські Новини". Відомо, що чоловік вийшов до туалету. За деякий час звідти пролунав постріл.

Медики швидко прибули на місце події, але тільки констатували смерть правоохоронця. У Нацполіції Волині ситуацію поки не коментують.

Інший випадок у Дніпрі

Раніше Главред озповідав про резонансне самогубство в Дніпрі – в лісосмузі знайшли повішеним підполковника СБУ. При ньому була знайдена передсмертна записка, в якій викриваються винні в його смерті.

Підполковник СБУ працював у Департаменті захисту національної державності. Цей підрозділ існує з 1992 року і займається проявами сепаратизму, розслідує заклики до державних переворотів, випадки пропаганди насильства на расовому, етнічному, релігійному грунті.

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