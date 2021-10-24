На Херсонщині в лісі виявили тіло копа

На Херсонщині повісився поліцейський / УНІАН

24 жовтня на Херсонщині в лісі виявили повішеним співробітника Управління патрульної поліції.

Тіло правоохоронця виявив 59-річний чоловік, який прогулювався лісом, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

Як встановили оперативники, які прибули на місце події, загиблим є 32-річний співробітник патрульної поліції в Херсонській області. Після цього на місце терміново виїхало керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники управління внутрішньої безпеки.

"Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Зараз відкрито кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського", - розповіли в поліції.

читайте такожПенсіонери вистрибнули з вікна в Кривому Розі: подружжя заздалегідь планувало самогубство

Крім того, правоохоронці повідомили про подію Державне бюро розслідувань.

Раніше Главред повідомляв про те, що в навчальному центрі Десна в Чернігівській області сталося самогубство - військовий строкової служби застрелився, коли перебував на посаді, заявив начальник з морально-психологічного забезпечення Олександр Сагайдак інцидент стався близько 4 години ночі. Військовому було 23 роки, а до дембеля йому залишався місяць.