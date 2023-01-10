'Наступного тижня': у США анонсували навчання українських захисників на ЗРК Patriot

Підготовка ЗСУ триватиме упродовж кількох місяців. Проте точні терміни завершення навчання наразі невідомі.

ЗСУ розпочнуть тренування на ЗРК Patriot наступного тижня / Фото Вікіпедія

Вже наступного тижня українські захисники відправляться до Сполучених Штатів Америки, аби навчитися управляти зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Як пише CNN із посиланням на двох неназваних американських чиновників, навчальна програма проходитиме у Форт-Сіллі в Оклахомі, де США проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО.

Зазначається, що Форт-Сілл є одним із чотирьох місць базової підготовки армії і артилерійською школою, яка навчає військовослужбовців понад століття.

За словами заступниці помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії Лаури Купер, підготовка ЗСУ триватиме упродовж кількох місяців. Проте вона не назвала точні терміни завершення навчання.

"Я не зможу назвати вам конкретний термін завершення навчання", - сказала вона.

Україна отримає від США ЗРК Patriot

Нещодавно у Білому домі заявили, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає від США батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Американці навчать українців керувати цими системами.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot. На це піде деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - зазначалося в повідомленні.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що із суми в 1,85 млрд. доларів, яка призначена для України, 850 мільйонів доларів піде на системи ППО Patriot.

Як зазначив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, фахівці ЗСУ можуть оволодіти керуванням зенітними ракетними комплексами Patriot за декілька місяців. Вже є досвід успішного навчання роботі з ППО IRIS-T і NASAMS – їх вдалося освоїти за декілька тижнів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot розгорнуть в Україні за прискореною програмою. За його словами, уряд США розробив спеціальний план підготовки ракетної батареї Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців, хоча зазвичай навчання займає до року.

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