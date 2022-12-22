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У Повітряних силах розповіли, скільки ЗСУ потрібно часу, щоб освоїти ЗРК Patriot

22 грудня 2022, 15:32
Українські фахівці з зенітних ракетних систем освоїли ППО IRIS-T і NASAMS лише за декілька тижнів, сказав спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.
ВСУ, ЗРК Патріот
Українським зенітникам знадобиться декілька місяців, щоб освоїти ЗРК Patriot - Ігнат / Колаж Defense.gov/John Hamilton, скріншот YouTube

Фахівці ЗСУ можуть оволодіти керуванням зенітними ракетними комплексами Patriot за декілька місяців. Вже є досвід успішного навчання роботі з ППО IRIS-T і NASAMS – їх вдалося освоїти за декілька тижнів. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що терміни навчання володіння військовою технікою в умовах мирного часу і війни відрізняються. Тому українські фахівці, ймовірно, освоюватимуть ЗРК Patriot протягом декількох місяців.

"В умовах мирного часу - це певний процес, наші партнери ставляться до цього дуже серйозно, все повинно відбуватися чітко за правилами. Але на сьогоднішній день, в умовах, в яких опинилася Україна, я думаю, що буде прискорено процес, можливо, до декількох місяців", - пояснив Гнат.

За його словами, вже є успішний досвід навчання управлінням системами IRIS-T і NASAMS. Їх українські фахівці освоїли за декілька тижнів і вже успішно використовують ці ППО в умовах бойових дій.

"Є приклад - IRIS-T і NASAMS. Навчання наших зенітних ракетних фахівців, які поїхали за кордон, тривало лише декілька тижнів. Вони приїхали, освоїли ці комплекси і успішно виконують завдання в Україні. Ми бачимо, що є у них чималі успіхи: збиті російські і ракети, і "шахеди", - підкреслив Юрій Ігнат.

Також Міністр оборони Олексій Резніков в ході розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном заявив, що українці зможуть швидко освоїти ЗРК Patriot.

"Вдячний за черговий пакет допомоги в галузі безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких атак Росії. Українські ПАТРІОТичні солдати швидко освоять ці системи. Вони довели свої навички багато разів", - підкреслив Резніков у своєму Twitter-акаунті.

Україна отримає від США ЗРК Patriot

У Білому домі днями заявили, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає від США батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Американці навчать українців керувати цими системами.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot. На це піде деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - зазначалося в повідомленні.

Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що із суми в 1,85 млрд. доларів, яка призначена для України, 850 мільйонів доларів піде на системи ППО Patriot.

Під час пресконференції президента США Зеленський і Байден підтвердили, що Вашингтон передасть Києву ЗРК Patriot. За словами Зеленського, Україна проситиме ще одну таку батарею.

Інші новини:

ЗСУ Повітряні Сили ЗРК Patriot
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