На Рівненщині колоди, які зірвалися з лісовоза, розбили бус з людьми, є постраждалі

У салоні маршрутки перебували 20 пасажирів / rv.npu.gov.ua

У селі Городище Рівненської області сталася ДТП за участю маршрутки і вантажівки, яка перевозила ліс, в результаті є постраждалі.

Як розповіли у ГУ НП в Рівненській області, водій автомобіля ЗіЛ перевозив неправильно закріплену деревину, в результаті чого з причепа випала колода і пробила бічне скло зустрічного автобуса Богдан сполученням Березне-Богуші.

Крім того, ще одна незакріплена деревина пошкодила лобове скло маршрутки, в салоні якої знаходилися 20 пасажирів.

Відзначається, що в результаті ДТП тілесні ушкодження отримав 32-річний житель Березного, у якого попередньо діагностували перелом передпліччя.

/ rv.npu.gov.ua

Водій вантажівки доставлений в медустанову, де у нього відібрали біологічні зразки.

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/ rv.npu.gov.ua

Нагадаємо, днями в Чернігівській області сталося моторошне ДТП з безліччю жертв - рейсова маршрутка зіткнулася з фурою.

В результаті аварії 11 людей загинули, ще одна померла в машині швидкої допомоги і ще одна - вже в лікарні.

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