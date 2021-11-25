На Рівненщині діти прийшли підтримати дівчинку, яка 2 роки не бачила однокласників через COVID-19

У Рівненській області шестикласники влаштували свято для однокласниці / скріншот

Учні однієї зі шкіл Рівненської області влаштували справжнє свято для своєї однокласниці. Дівчинка вже два роки не ходить до школи через серйозні проблеми зі здоров'ям, але дуже за нею сумує.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранка, 11-річна Настя з села Повча навчається індивідуально з самого початку пандемії. Річ у тому, що у дівчинки серйозні проблеми зі здоров'ям і будь-які віруси для неї вкрай небезпечні. Тому всі учні її класу самі прийшли до Насті в гості.

Спілкувалися вони на відстані, але навіть така зустріч з однолітками неабияк підбадьорила та щасливила дівчинку. За словами вчителя та батьків дівчинки, у Насті тепер багато приємних емоцій. Вона в подяку записала відео для своїх однокласників.

"Дякую вам за такий класний сюрприз, мені дуже сподобалося. Ще я хочу вам побажати, щоб ви добре вчилися й до мене обов'язково ще прийшли", – подякувала дівчинка своїх шкільних друзів.

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Як раніше повідомляв Главред, у трьох областях України катастрофа з вакцинацією вчителів, в тому числі в Рівненській. Там вакциновано менше ніж 10% вчителів. Тим часом станом на 25 листопада однією дозою препарату щеплені 95,5% вчителів країни, тобто, понад 538 тис.працівників – 83% від загальної кількості.

За словами міністра освіти і науки України Сергія Шкарлет, дистанційне навчання діє ще в 4,7 тис.навчальних закладів, а канікули тривають в 66 школах, з них 45 – тільки в одній Миколаївській області.

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