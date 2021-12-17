На Прикарпатті випав чорний сніг: у чому причина аномалії

На Прикарпатті поблизу Бурштинської ТЕС випав чорний сніг / "Суспільне"

У місті Галич Івано-Франківської області неподалік від Бурштинської теплоелектростанції випав чорний сніг. Таке явище зафіксували і в навколишніх селах.

Місцеві жителі звинувачують Бурштинську ТЕС, яка розташована неподалік, повідомляє "Суспільне".

Як розповів один із жителів Галича Роман Зіняк, різні викиди і пил у повітрі в місті фіксуються постійно, відколи існує теплоелектростанція. Проте випадків, коли випадав би настільки чорний сніг, він не пам’ятає.

"Я вам скажу чесно – я ще такого чорного не бачив. Ми позавчора виписалися з лікарні – там через вікно не видно. А сюди прийшли – Господи, я ще такого не бачив. Ще такого не було", – сказав Роман Зіняк.

Інші мешканці міста кажуть, що такі аномалії вони помічають ледь не кожної зими, і припускають, що вночі на Бурштинській ТЕС відключають очисні фільтри.

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На місцевій ТЕС відхрещуються від такої аномалії – кажуть, що вони тут ні до чого / "Суспільне"

При цьому у Бурштинській ТЕС від таких звинувачень відхрещуються. На офіційній Facebook-сторінці станції з’явилося повідомлення, що технологічних порушень на станції не було.

"Всі енергоблоки Бурштинської ТЕС обладнанні електрофільтрами і на них працюють системи очистки димових газів. Ми слідкуємо за тим, щоб викиди не перевищували нормативних значень", – зазначили на ТЕС.

На станції припускають, що сніг міг забарвитися у чорний колір через опалення твердим паливом (вугіллям, деревиною і пелетами) котелень, заводів та інших будівель у межах регіону.

У той же час очільник Галицької територіальної громади Олег Кантор уже звернувся у різні служби щодо цієї ситуації. Також він збирається звернутися до президента України,Верховної Ради та Кабміну, щоб була створена комісія, яка перевірятиме умови праці на Бурштинській ТЕС.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що найближчим часом в Україні очікується відчутне похолодання. Температура повітря може різко опуститися. Зниження температури повітря в Україні прогнозується 21-22 грудня.

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