В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

Незважаючи на прихід морозів, в Україні не очікується опадів.
Ближчим часом в Україні очікується відчутне похолодання. Температура повітря може різко опуститися.
Зниження температури повітря в Україні прогнозується 21-22 грудня. Такий прогноз міститься в матеріалах Укргідрометцентру.
Відзначимо, що незважаючи на прихід морозів в Україні не очікується опадів, погода буде сонячною.
Прогноз похолодання в Україні:
- на півночі очікується до -13 градусів;
- у західних регіонах - від -5 до -8 градусів
- у центральних і східних регіонах - від -6 до -10 градусів;
- у південних областях-вдень -1 -3 градуси (вночі до -7 градусів).
Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.
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Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.
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Автор: Олексій Тичина