В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

Українцям прогнозують різке похолодання / dpchas.com.ua

Ближчим часом в Україні очікується відчутне похолодання. Температура повітря може різко опуститися.

Зниження температури повітря в Україні прогнозується 21-22 грудня. Такий прогноз міститься в матеріалах Укргідрометцентру.

Відзначимо, що незважаючи на прихід морозів в Україні не очікується опадів, погода буде сонячною.

Прогноз похолодання в Україні:

на півночі очікується до -13 градусів;

у західних регіонах - від -5 до -8 градусів

у центральних і східних регіонах - від -6 до -10 градусів;

у південних областях-вдень -1 -3 градуси (вночі до -7 градусів).

Прогноз погоди на 22 грудня / meteo.gov.ua

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, що в Україні температура повітря взимку 2022 року може бути на кілька градусів вище в порівнянні з попередніми роками.

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Цілком можуть не підтвердитися численні прогнози про те, що Україні загрожує найбільша сувора зима.

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