Сніг сипатиме майже щодня: українців попередили про різке похолодання

Українців попередили про різке похолодання і снігопади / УНІАН

В Україні найближчим часом зміниться погода – синоптики прогнозують різке похолодання. При цьому ледь не щодня буде йти сніг.

Згідно з даними ресурсу Gismeteo, температура по усій території України сильно знизиться у наступні два тижні.

З цього часу і в найближчі два тижні у Києві буде йти сніг. Така ж ситуація спостерігатиметься і в інших містах України. Менше сніжитиме лише в південних областях.

З 20-х чисел місяця температура знизиться до -1... -6 вдень і -3... -9 вночі. На півдні буде тепліше – там температура коливатиметься від +5…-1 вдень до +4…-3 вночі.

Якою буде погода в Україні цього тижня

Сьогодні, 14 грудня, майже га всій території України опадів не передбачається. Сніжитиме тільки у декількох центральних областях – Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській, повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра, 15 грудня, сонячна погода буде майже по всій території країни, лише у Дніпропетровській та Запорізькій областях буде йти дощ. На заході і півдні температура буде плюсова, в інших областях – невеликі морози.

Погода в Україні 15 грудня / Укргідрометцентр

Україну почнезасипати мокрим снігом із дощем уже з середи, 16 грудня. Похмура погода з опадами буде у західних, північних і центральних областях. Натомість у південних та східних областях буде плюсова температура і сонячна погода.

Погода в Україні 16 грудня / Укргідрометцентр

Але жителям південних і східних областей особливо радіти не варто, адже з 17 грудня суттєво похолодає і в них. Загалом на всі території країни температура коливатиметеся від -3 до +2 градусів. Такі ж погодні умови будуть і до кінця тижня.

Раніше синоптики зазначали, що поки що за територію країни борються циклон і антициклон, тому погода в Україні до кінця тижня буде мінливою. При цьому наступного тижня в Україну прийде класична зима зі снігом.

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