У низці областей запроваджено екстрені відключення світла: які причини

Багато споживачів у Києві і не тільки залишаються без світла.

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Низка областей залишаються надвечір без світла: причина / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

У вівторок ввечері, 3 вересня, у низці областей, зокрема в місті Київ, було запроваджено екстрені відключення.

Як повідомляє пресслужба ДТЕК у Facebook, причиною екстрених відключень стали мережеві відключення.

Обмеження стосуються Києва, Київської, Донецької та Дніпропетровської областей. У профільних пабліках пишуть, що "графіки стабілізаційних відключень були введені для того, щоб "допомогти енергосистемі".

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Варто додати, що ті групи споживачів, які сиділи без світла до і в момент введення екстрених відключень, залишаються без електропостачання.

Графіки відключення - яка ситуація зі світлом

В Україні в середу, 4 вересня, протягом усієї доби діятимуть графіки вимкнення електроенергії: у період з 00:00 до 5:00 та з 11:00 до 15:00. Вимикати світло одразу для двох черг будуть у період з 5:00 до 11:00 та з 15:00 до 24:00.

Ситуація після ракетного удару Росії по Україні 26 серпня залишається складною. У низці областей тоді змушені були ввести екстрені відключення.

У липні, за словами депутата ВР Ярослава Железняка, аварія на Південно-Українській АЕС, яку заперечує Енергоатом, призвела до масштабних відключень у низці областей, зокрема збільшила години відключення світла і в Києві.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

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