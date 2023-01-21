Генерал Маломуж назвав два сценарія звільнення ЗСУ окупованого Криму

Потужних сил у Росії в захопленому Криму вже немає - росіяни, які приїхали після 2014 року, вже збираються звідти тікати, сказав генерал Микола Маломуж.

Україна може звільнити Крим як військовим, так і політичним шляхом - Маломуж / Колаж УНІАН, Главред

Якщо армії України вдасться в один момент завдати удару по окупаційних військах РФ, як було у Харківській області, буде звільнення Запорізької області та лівобережжя Херсонщини. І тоді ЗСУ зможуть увійти до Криму. На півострові вже панує паніка - потужних сил загарбників там вже немає, а цивільні збираються тікати. Альтернативний варіант передбачає витіснення окупантів з Донбасу, Запорізької та Херсонської областей, після чого розпочнеться повернення Криму політичним шляхом. Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що існує два сценарії звільнення Криму від російської окупації.

Перший передбачає різкий удар ЗСУ за прикладом операції у Харківській області. У такому разі українські війська звільнять окуповану частину Запорізької області та захоплену Херсонщину на лівому березі Дніпра. Окупанти тікатимуть, а сили оборони України зайдуть до Криму.

"Якщо в процесі стратегічної наступальної операції ми зуміємо зламати фронт одномоментно, як це було на харківському напрямку, відбудеться звільнення Запорізької та лівого берега Херсонської областей, це відкриє перспективу великого відступу росіян і панічного бігу. Коли вони будуть тікати з Запоріжжя і далі, на їхніх плечах ми цілком можемо зайти до Криму. Такою є перспектива звільнення Криму військовим шляхом", - вважає Маломуж.

За його словами, значної концентрації військових сил РФ у Криму вже немає. На півострові панують панічні настрої серед росіян, які прибули туди в 2014 році після окупації АР.

"А в Криму вже панує паніка, особливо серед росіян, які приїхали туди після 2014 року – вони вже збираються тікати. Потужних сил у Криму Росія не має. Певні сили там є, але якщо почнеться дезорганізація, будуть панічні настрої по всьому Кримському півострову", - зазначив генерал.

Як вважає колишній глава СЗР, альтернативний варіант - витіснення окупантів з Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до Кримського перешийка. Після цього повинні бути проведені заходи, спрямовані на демілітаризацію Росії, і на базі консультацій із Заходом буде вирішуватися питання повернення Криму політичним шляхом.

"Другий сценарій, якщо ми не зможемо згенерувати потрібні ресурси і зруйнувати одночасно весь фронт, щоб росіяни тікали, потрібно буде витіснити ворога з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей до перешийка, а далі в процесі проведення певних заходів по демілітаризації Росії разом із нашими союзниками вирішувати питання Криму політико-дипломатичним шляхом. Це буде більш тривалий процес, який може відбутися вже після програшу Росії, укладання нового миру із умовою передачі Криму до лона нашої держави без бою", - підкреслив Микола Маломуж.

Повернення Криму до складу України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше прогнозував широкомасштабний наступ ЗСУ вже в березні. Україна звільнятиме свої території від Криму до Донбасу. Окупант Росія повинна зазнати остаточної поразки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна зможе повернути Крим на базі двох сценаріїв. Перший передбачає відсторонення директора РФ Путіна від влади і виведення російських окупантів з території півострова. Другий - повернення Криму шляхом проведення військової операції силами оборони України.

Колишній командувач армією США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що Україна може звільнити Крим до кінця літа. Однак реалізація такого сценарію можлива в тому випадку, якщо Захід надасть Києву необхідні озброєння і далекобійні ракети.

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Загроза наступу Росії: