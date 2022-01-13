На обід - 7 літрів борщу: подружжя на Львівщині виховує 16 дітей

На Львівщині подружжя виховує 16 дітей / УНІАН

У Львівській області подружня пара виховує 16 дітей. Старшому їхньому синові - 19 років, а наймолодшому – всього 4 місяці.

42-річна Галина Ціцей в інтерв'ю "УНІАН" розповіла, що вона з чоловіком виховують 7 дівчат і 9 хлопчиків. З родиною вони проживають у 6-кімнатному будинку на околиці села Добрячина біля Червонограда Львівської області.

Чоловік жінки приватний підприємець, багатодітна мати раніше теж працювала, проте останнім часом доглядає за дітьми. Галина Ціцей каже, що вони з чоловіком з багатодітних і релігійних сімей. Вона додає, що подружжя відразу вирішило, що будуть народжувати всіх дітей, яких їм дає Бог.

Дітей називали біблійними іменами

Своїх дітей подружжя називало біблійними іменами. Останнього сина назвали на честь лікаря, який приймав у жінки пологи.

"Дітей у нас шістнадцять: 19-річний Павло, 17-річна Аніта, 16-річний Яків, 15-річна Єлизавета, 13-річна Тавіта, 12-річна Лоіда, 11-річний Данило, 10-річний Матвій, 8-річний Веніамін, 7-річна Галина, 6-річна Євнікія, 5-річний Семен, 4-річний Рувим, 3-річний Марк, 2-річна Руфіна і новонароджений Олежик, йому всього чотири тижні", — говорить багатодітна мати.

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Нічого не забороняють, але стежать за дітьми

Галина додає, що серед дітей бувають різні ситуації, проте подружжя намагається їх навчити бути терплячими один до одного. Жінка стверджує, що вони нічого не забороняють своїм дітям, але стежать за тим, що вони дивляться і чим цікавляться.

Веніамін і Галина Цицей / фото Facebook Веніамін Цицей

"У нас в родині діють залізні правила. Наприклад, не можна лаятися. А якщо вже так сталося, значить обов'язково повинні вибачитися. Ми вчимо, щоб старші дітки поступалися меншому. Наприклад, буває, діти смітяться за якусь дрібницю, за якусь іграшку... Вчимо їх, щоб любили один одного, не ображали, але разом з тим намагаємося зробити так, щоб діти не приховували нічого від нас, навіть як щось недобре зробили",- говорить жінка.

На обід - 7 літрів борщу

Галина каже, у її дітей різні смаки, але всі однаково люблять вареники.

"На обід варимо, в середньому, літрів сім борщу. Не завжди все з'їдаємо за раз, буває, що і залишається. Якщо вареники-то ліпимо їх всі разом з дівчатками, діти дуже люблять цю страву. Загалом, у дітей різні смаки, буває, що і перебирають-хтось любить бульйон, хтось інше просить приготувати. На сніданок зазвичай молочна каша. Її всі їдять. Старші дівчатка люблять щось випікати", - каже жінка.

Багатодітна мати додає, що люди іноді не розуміють, чому у них стільки дітей, проте подружжя не звертають на це уваги.

Раніше ми розповідали, що Галина народила вже 16-ту дитину. Пологи відбулися 16 грудня, під час яких на світ з'явився хлопчик. Тепер в сім'ї 9 синів і 7 дочок.

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