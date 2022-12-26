На Новий рік ворог спробує максимально зашкодити енергосистемі України - Міненерго

Глава Міненерго підкреслив, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно.

Росіяни намагатимуться максимально зашкодити енергосистемі під час новорічних свят / УНІАН, ua.depositphotos.com

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупаційні війська можуть спробувати завдати значного удару по енергосистемі України на Новий рік. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Росіяни не відмовилися від обстрілів енергосистеми. Вони прив'язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", - сказав Галущенко.

Глава Міненерго підкреслив, що масштаби можливого обстрілу чи збитків оцінити складно. Однак, за його словами, треба вірити у Збройні сили, які, як показали останні обстріли, досить ефективно захищають небо над Україною.

Міністр також зазначив, що за відсутності обстрілів українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання з нагоди новорічних свят. За його словами, щодня ситуація в енергетичній сфері налагоджується: вдається збільшити виробництво електроенергії та доставити її споживачам.

Галущенко повідомив, що росіяни намагатимуться максимально зашкодити енергосистемі під час новорічних свят / Скріншот

"Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. І результати цієї роботи можна побачити в кожній годині", - додав він.

РФ хоче залишити українців без світла на новорічні свята

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські окупаційні війська робитимуть усе, аби до новорічних свят залишити українців без світла. Тому нам слід готуватися до нових атак по енергосистемі.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - зазначив глава уряду.

Як зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, росіяни готуються до нового масованого удару по території України, але не виключені й точкові удари. Вона нагадала, що 5 грудня, коли росіяни готувались до масованого ракетного удару, вони виводили у море ракетоносії, підіймали стратегічну і тактичну авіацію. Наразі спостерігається схожа ситуація.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ звернув увагу на те, що раніше окупанти наносили удари по українських містах з періодичністю в тиждень, зараз період збільшився до 10 днів. "Очевидно, що ворог не залишив своїх намірів. Слід очікувати", - сказав він.

Ігнат також додав, що російські окупанти також люблять вночі застосовувати іранські дрони-камікадзе.

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