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"Очевидно, що росіяни до чогось готуються": Гуменюк попередила про масовану атаку з боку РФ

26 грудня 2022, 15:46
Гуменюк зауважила, що Росія дійсно вичерпує свої запаси, але не можна недооцінювати ворога.
'Очевидно, що росіяни до чогось готуються': Гуменюк попередила про масовану атаку з боку РФ
Росія готується до масованого удару по Україні / УНІАН

Російські окупаційні війська готуються до нового масованого удару по території України, але не виключені й точкові удари. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що росіяни до чогось готуються. Наразі у морі один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості складає 16 ракет типу "Калібр". Пам'ятаємо про те, що в них є таке тяжіння до повторення більш-менш для них значущих операцій", - зазначила Гуменюк.

Вона нагадала, що 5 грудня, коли росіяни готувались до масованого ракетного удару, вони виводили у море ракетоносії, підіймали стратегічну і тактичну авіацію. Наразі спостерігається схожа ситуація.

"Ми готові до цього. Ми усвідомлюємо, що можливий такий удар. Але не слід чекати тільки масованого удару. Пам'ятаємо про те, що вони здатні нанести і точкові удари", - додала Гуменюк.

Також керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня зауважила, що Росія дійсно вичерпує свої запаси, але не можна недооцінювати ворога. За її словами, загарбники намагаються поповнювати свої резерви попри санкції й обмеження у своїх потужностях.

"Ми бачимо, що вони вишукують можливість затримувати хід подій, взяти так звану оперативну паузу, щоб підтягнути резерви й продовжувати своє "побєдоносне шоу", як вони вважають. Але наша протидія адекватна, ми не дамо їм тієї паузи, бо усвідомлюємо – нам треба вибороти максимально швидко свою незалежність", - додала Гуменюк.

Ракетний терор РФ

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Український гарант закликав українців сприймайти серйозно всі попередження від українського військового командування і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, сценарій, за яким Україна повністю залишається без світла, виключати не можна. Ракетні атаки РФ змушують державу зіткнутися з серйозними проблемами. Якщо таке станеться, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де можна опалювати житло дровами.

Більше новин про ракетний терор РФ:

війна в Україні війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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