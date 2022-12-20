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"РФ хоче залишити українців без світла на Різдво": Шмигаль попередив про нові атаки окупантів

20 грудня 2022, 18:48
Шмигаль зауважив, що через регулярні атаки РФ по енергосистемі, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо.
Шмыгаль, ракетный удар
Шмигаль попередив про нові атаки окупантів / УНІАН

Російські окупаційні війська робитимуть усе, аби до новорічних свят залишити українців без світла. Тому нам слід готуватися до нових атак по енергосистемі. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак", - зазначив глава уряду.

За його словами, через регулярні атаки РФ по енергосистемі, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо.

Також Шмигаль зауважив, що місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, щоб посіяти паніку та зневіру.

"Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути лише по кілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращити, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян", - додав прем'єр-міністр.

Ракетний терор РФ

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Український гарант закликав українців сприймайти серйозно всі попередження від українського військового командування і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, сценарій, за яким Україна повністю залишається без світла, виключати не можна. Ракетні атаки РФ змушують державу зіткнутися з серйозними проблемами. Якщо таке станеться, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де можна опалювати житло дровами.

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війна в Україні Денис Шмигаль війна Росії та України ракетний удар
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