"Найдорожчі зустрічі": Віталій Кім здивував шанувальників рідкісним фото з сестрою

Віталій Кім показав рідкісне фото сестри Ольги / instagram.com/kimkimvitalii

Український бізнесмен і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповідає про особисте життя неохоче. Фотографії його сім'ї і дружини рідко зустрінеш в його соціальних мережах, тим більше зараз, коли Миколаїв і область під щоденними обстрілами рашистів.

Проте в своєму щільному графіку він зміг виділити трохи часу для сестри, з якою, ймовірно, зустрівся після довгої розлуки. На своїй сторінці в Instagram Кім опублікував спільне з сестрою Ольгою Селфі.

"Привіт, сестричка", - підписав знімок політик. Про те, чи живе сестра Кіма в Миколаєві, і чим вона займається, нічого не відомо. Своє генеалогічне древо Миколаївський губернатор воліє тримати подалі від цікавих поглядів.

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У коментарях шанувальники Кіма відзначають разючу схожість між братом і сестрою, а також підкреслюють сяючу красу Ольги:

Віталій Кім показав рідкісне фото сестри Ольги / instagram.com/kimkimvitalii

"Яка красива сестра у вас".

"Які милі. Щастя вам".

"Ооо! Так у вас ще й сестра красуня! ❤️"

"Найдорожчі зустрічі! Хай щастить! ❤️"

"Дуже гарна сестра, пристойний пан Кім".

"Наші найсміливіші, наші найкращі".

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