"Найдорожчі зустрічі": Віталій Кім здивував шанувальників рідкісним фото з сестрою

Потайний Миколаївський губернатор раніше не говорив про красуню-родичку.
Український бізнесмен і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповідає про особисте життя неохоче. Фотографії його сім'ї і дружини рідко зустрінеш в його соціальних мережах, тим більше зараз, коли Миколаїв і область під щоденними обстрілами рашистів.
Проте в своєму щільному графіку він зміг виділити трохи часу для сестри, з якою, ймовірно, зустрівся після довгої розлуки. На своїй сторінці в Instagram Кім опублікував спільне з сестрою Ольгою Селфі.
"Привіт, сестричка", - підписав знімок політик. Про те, чи живе сестра Кіма в Миколаєві, і чим вона займається, нічого не відомо. Своє генеалогічне древо Миколаївський губернатор воліє тримати подалі від цікавих поглядів.
У коментарях шанувальники Кіма відзначають разючу схожість між братом і сестрою, а також підкреслюють сяючу красу Ольги:
"Яка красива сестра у вас".
"Які милі. Щастя вам".
"Ооо! Так у вас ще й сестра красуня! ❤️"
"Найдорожчі зустрічі! Хай щастить! ❤️"
"Дуже гарна сестра, пристойний пан Кім".
"Наші найсміливіші, наші найкращі".
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