На Львівщині жінці продали в магазині цукерки з хробаками

Інцидент стався в місті Новояворівськ в супермаркеті Рукавичка. Покупниці вдалося повернути цукерки і забрати витрачені на них гроші.
У місті Новояворівськ Львівської області в одній з торгових мереж місцева жителька купила цукерки з черв'яками.
Солодощі Юлія Бардашова придбала в супермаркеті "Рукавичка". Назва цукерок - "шоколапки". Коли ж вона зібралася з'їсти солодощі, то побачила, що в цукерках – хробаки. Фото своєї невдалої покупки жінка опублікувала на сторінці у Facebook.
Жінка вирішила повернути цукерки в магазин. Там у неї без проблем забрали солодощі та повернули гроші.
Наявність черв'яків в солодощах в магазині пояснили "зіпсованою партією".
Постраждала закликала всіх бути обережними під час подібних покупок.
"Будьте обережні, на носі свята, а наслідки такого "м'ясця" можуть бути непередбачуваними! Бережіть себе", - написала Юлія Бардашова.
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Як повідомляв Главред, в одному з київських супермаркетів покупці натрапили на вкрай неприємну покупку - рибу з паразитами. Гельмінти знайшли на оселедці, якого купили 12 жовтня на Позняках.
Минулого літа житель Херсона купив варену ковбасу, а коли розламав її, то виявив всередині хробаків. За іронією долі магазин, в якому була куплена ковбаса, називався "Везунчик".