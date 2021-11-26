На Львівщині жінці продали в магазині цукерки з хробаками

Цукерки з хробаками продають у супермаркеті на Львівщині/ Фото facebook.com/bardashjan14

У місті Новояворівськ Львівської області в одній з торгових мереж місцева жителька купила цукерки з черв'яками.

Солодощі Юлія Бардашова придбала в супермаркеті "Рукавичка". Назва цукерок - "шоколапки". Коли ж вона зібралася з'їсти солодощі, то побачила, що в цукерках – хробаки. Фото своєї невдалої покупки жінка опублікувала на сторінці у Facebook.

Жінка вирішила повернути цукерки в магазин. Там у неї без проблем забрали солодощі та повернули гроші.

Наявність черв'яків в солодощах в магазині пояснили "зіпсованою партією".

Постраждала закликала всіх бути обережними під час подібних покупок.

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"Будьте обережні, на носі свята, а наслідки такого "м'ясця" можуть бути непередбачуваними! Бережіть себе", - написала Юлія Бардашова.

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Як повідомляв Главред, в одному з київських супермаркетів покупці натрапили на вкрай неприємну покупку - рибу з паразитами. Гельмінти знайшли на оселедці, якого купили 12 жовтня на Позняках.

Минулого літа житель Херсона купив варену ковбасу, а коли розламав її, то виявив всередині хробаків. За іронією долі магазин, в якому була куплена ковбаса, називався "Везунчик".