У Києві покупцям попався оселедець з хробаками-паразитами

Небезпечний гельмінт виявлений в продукті, купленому на Позняках.
В одному з київських супермаркетів покупці натрапили на вкрай неприємну покупку-рибу з паразитами.
Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ".
Гельмінти знайдені на оселедці, яку купили 12 жовтня на Позняках.
На кадрах видно черв'як, якого дістали з риби, як тільки її розрізали вдома.
При цьому невідомо, чи намагалися клієнти повернути рибу назад в магазин.
Нагадаємо, раніше в Росії у жінки в руках вибухнув хліб. Це сталося, коли купила в магазині батон, почала його різати.
Також раніше в Полтавській області в місті Пирятин у кіоску біля автовокзалу чоловік купив сосиску в тісті з хробаками. Пізніше в Пирятинській міській раді повідомили, що заклад, де туристу продали зіпсований товар, припинив свою діяльність.
Автор: Уляна Виноградова