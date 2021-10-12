У Києві покупцям попався оселедець з хробаками-паразитами

У оселедці знайдені гельмінти / скріншот

В одному з київських супермаркетів покупці натрапили на вкрай неприємну покупку-рибу з паразитами.

Про це повідомляє Telegram-канал "Типовий Київ".

Гельмінти знайдені на оселедці, яку купили 12 жовтня на Позняках.

На кадрах видно черв'як, якого дістали з риби, як тільки її розрізали вдома.

При цьому невідомо, чи намагалися клієнти повернути рибу назад в магазин.

Нагадаємо, раніше в Росії у жінки в руках вибухнув хліб. Це сталося, коли купила в магазині батон, почала його різати.

Також раніше в Полтавській області в місті Пирятин у кіоску біля автовокзалу чоловік купив сосиску в тісті з хробаками. Пізніше в Пирятинській міській раді повідомили, що заклад, де туристу продали зіпсований товар, припинив свою діяльність.