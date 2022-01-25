На Львівщині подружжя запалило несправний котел та загинуло, малюк залишився сиротою

На Львівщині загинуло подружжя / фото ДСНС

У Львівській області без ознак життя виявили подружжя - 23-річну жінку та 28-річного чоловіка.

Відомо, що пара зняла подобово квартиру в Стрию, а вранці, коли вони мали виселитися, власниця будинку застала молодих людей вже мертвими, інформує ТСН.

Квартира розташована на другому поверсі, її пара зняла на день. Ключ повинні були залишити власниці в обумовленому місці, але господиня його там не знайшла. Тому відкрила квартиру своїм ключем і застала там неживе подружжя.

Власниця квартири телефоном розповіла, що пара знімала квартиру вдруге, в квартирі був конвектор і грубка, але нею — запевняє власниця, вона просила не користуватися, підкреслювала це.

"Мені дочка зробила укол, я ледь дихаю, нічого не можу говорити, мені зле. Там ніколи ніхто ту грубку не вмикав, там було написано: грубка не працює. Конвектор легенько собі грів будинок, вони у мене вже були", - розповідає жінка.

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Викликані на місце працівники газової служби відключили газопостачання в квартиру. Кажуть, трагедія сталася через порушення правил безпеки, грубка була облаштована з порушеннями.

"Був самовільно встановлений газовий прилад - конвектор - підключений в димохід кахельної печі, що суворо забороняється. На печі був встановлений шифер, що заборонено правилами безпеки систем газопостачання", - говорить начальник Стрийського відділення Львівгазу Олександр Пастух.

Подружжя проживало неподалік від Стрию в одному з сіл. У них залишилася однорічна дитина. Поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою нещасного випадку. Газовики вкотре рекомендують придбати сигналізатори чадного газу, коштують вони декілька сотень гривень, але можуть вберегти життя.

Як повідомляв Главред, у Києві загинула 28-річна дівчина - вона випала з вікна балкона квартири, розташованої на 13-му поверсі 16-поверхівки, і загинула.

Дівчина випала з вікна після того, як вийшла на балкон, щоб розвісити білизну.

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