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На Луганщині до лікарні привезли 300 поранених "вагнерівців" з ВІЛ та сифілісом - Генштаб

29 січня 2023, 10:07
У 15-ту міську багатопрофільну лікарню міста Ювілейний, кажуть у Генштабі ЗСУ, доставлено до 300 найманців так званої ПВК "Вагнер".
Лікарня, техніка
Лікарі відмовляються лікувати: на Луганщині до лікарні привезли 300 поранених "вагнерівців" із сифілісом / Колаж фото УНІАН

Російські підрозділи, як і раніше, продовжують здійснювати наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському обороняються. До лікарні тимчасового окупованого міста Ювілейний, що на Луганщині, доставили близько трьох сотень "вагнерівців" – і лікарі були шоковані їхнім станом. Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує нести значні втрати. Так, до 15-ї міської багатопрофільної лікарні Ювілейного Луганської області доставлено до 300 найманців так званого ПВК "Вагнер". Через те, що більшість з них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз і пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу", — кажуть українські офіцери.

Удари по окупантах на Луганщині

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому місті Новоайдар на Луганщині трапився "приліт" по медичному закладу, яке захопили окупанти і влаштували там свій лазарет.

Як повідомляє так зване "представництво ЛНР в СЦКК", в результаті обстрілу н.п. Новоайдар із застосуванням РСЗВ HIMARS (випущено 4 ракети типу M31 GMLRS) було пошкоджено Новоайдарське територіальне медичне об'єднання.

За даними місцевих жителів у соцмережах, раніше це була дитяча лікарня, яку окупанти перетворили на військовий госпіталь.

До того повідомлялося, що в результаті удару ВСУ був знищено шпиталь окупантів, який вони обладнали у профілакторії машинобудівного заводу в окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області.

Він був секретним і там лікували виключно кадировців, йдеться в повідомленні СтратКом ЗСУ.

"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю", - йдеться в повідомленні.

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