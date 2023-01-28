На Луганщині ворожий лазарет підірвали разом з окупантами: у РФ виють через удар HIMARS

Про "бавовну" на окупованому Донбасі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ударом HIMARS знищено лазарет разом з окупантами / Wikipedia, УНІАН

У селищі міського типу Новоайдар Луганської області знищено лазарет разом з російськими окупантами.

Про "бавовну" на окупованому Донбасі повідомив в Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щось не так з лікарнею (...) У Кобзона sold out забезпечило бавовну", - зазначив Гайдай.

За його словами, в Новоайдарі знищені десятки російських військових.

Деталі удару по окупантах у Новоайдарі

У захопленому Новоайдарі стався "приліт" по медичному закладу, який захопили окупанти і влаштували там свій лазарет.

Як повідомляє так зване "представництво ЛНР в СЦКК", в результаті обстрілу н.п. Новоайдар із застосуванням РСЗВ HIMARS (випущено 4 ракети типу M31 GMLRS) було пошкоджено Новоайдарське територіальне медичне об'єднання.

За даними місцевих жителів у соцмережах, раніше це була дитяча лікарня, яку окупанти перетворили на військовий госпіталь.

При цьому росіяни вже визнали знищення щонайменше 14 окупантів внаслідок прильоту.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті удару ВСУ був знищено шпиталь окупантів, який вони обладнали у профілакторії машинобудівного заводу в окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області.

Він був секретним і там лікували виключно кадировців, йдеться в повідомленні СтратКома ЗСУ.

"Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю", - йдеться в повідомленні.

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