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На Луганщині окупанти ракетою підірвали на дрібні шматки свою систему ППО

24 червня 2022, 10:05

У тимчасово окупованому місті Алчевську Луганської області система протиповітряної оборони загарбників "перехопила" саму себе і вибухнула на землі.

Вибух, Алчевськ
На Луганщині окупанти ракетою підірвали на дрібні шматки свою систему ППО / скріншот з відео

На Луганщині, в тимчасово окупованому бойовиками "ЛНР" та російськими військовими місті Алчевську, стався черговий конфуз з вибухом. Відповідне відео було опубліковане в Мережі.

У ролику видно, як система протиповітряної оборони окупантів неправильно спрацювала і перехопила власну ракету. Тобто ракета ППО після запуску змінила траєкторію і впала на землю, викликав потужний вибух.

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Нагадаємо, раніше російські окупанти так невдало запустили ракету "Точка-У" над Алчевськом, що вона відразу ж розлетілася на шматки. Таке в месенджері Telegram опублікував відомий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Російська "Точка У" вибухає над Алчевськом. Після невдалого пуску розсипається на частини. За першим пуском відразу йде старт другої ОТР в бік Сєвєродонецька або Лисичанська", - написав він.

До того в Алчевську місцева окупаційна "влада" знову потрапила в конфуз.

Як кажуть місцеві жителі, "влада" в якості "дідів-героїв СРСР" розмістила на спеціальному стенді фотографії голлівудських зірок - Ештона Катчера в образі матроса і Джонні Деппа в образі армійського офіцера.

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Автор: Єгор Бунін
ПВО Алчевск ОРДЛО новини України
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