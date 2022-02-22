На лінії розмежування ЗСУ стоятимуть навпроти регулярної армії РФ - договір

Танк ЗСУ / УНІАН

На лінії розмежування українські військові стоятимуть навпроти підрозділів регулярної російської армії.

Про це свідчить договір, підписаний сьогодні між Володимиром Путіним і ватажками терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".

"З метою забезпечення безпеки Договірних Сторін, а також миру і стабільності кожна з Договірних Сторін надаватиме іншій Договірній Стороні право будівництва, використання і вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз (об'єктів) на своїй території", - йдеться в статті 5.

читайте такожУ Росії уточнили кордони, в яких визнають " ДНР " і "ЛНР"Крім того, в статті 7 йдеться про те, що охорона "державного кордону республік" буде здійснюватися спільними з РФ зусиллями "виходячи з інтересів їх власної безпеки, а також миру і стабільності".

Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

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Путін заявив, що "вважає за необхідне прийняти давно назріле рішення. Визнати суверенітет "ДНР"і " ЛНР".

Також Володимир Путін відреагував на заяву Володимира Зеленського про ядерну зброю. За словами президента РФ, подібні висловлювання - не порожня бравада.

Вступ України до НАТО - це пряма загроза безпеці Росії, заявив під час свого сьогоднішнього виступу президент РФ Володимир Путін.