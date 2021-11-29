На Крим обрушився потужний шторм: півострів знеструмлений, громадський транспорт заблокований

Негода в Криму / соцмережі

Шторм з Туреччини накрив Кримський півострів. Негода розбушувалася не тільки на узбережжі, але і в глибині півострова.

Частина Сімферополя залишилася без світла. Тролейбуси до моря не ходять.

На вулицях міста і в Ялті безліч дерев, що впали, обірвані дроти. Шквальний вітер супроводжується проливним дощем.

У зв'язку з цим перекрито рух в Керченській протоці і в Севастопольській бухті.

Синоптики прогнозують, що негода припиниться завтра.

Нагадаємо, в результаті сильних дощів, який в черговий раз обрушилися на Кримський півострів, безліч будинків спіткало підтоплення, а машини заблокувалися під поваленими деревами.

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