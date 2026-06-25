На Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор, окупанти тікають — ЗСУ

Сили оборони змусили окупантів відступити з позицій на півдні.

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На Кінбурнській косі підняли синьо-жовтий прапор / колаж: Главред, фото: facebook.com/TROPIVDEN

Коротко:

Окупанти проводять евакуацію вцілілого особового складу

Військові пообіцяли, що "танки все ж дістануться до Джанкоя!"

На Кінбурнській косі, окупованій росіянами з 2022 року, розвіявся синьо-жовтий прапор. Про це повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗСУ.

Українські сили завдали удару по окупантах на Кінбурнській косі, що змусило їх залишити свої позиції.

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"У результаті потужного вогневого удару Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити з займаних позицій, триває евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої оборонні рубежі. Ми не зупиняємося!", — зазначили військові.

Також там зробили тривожну заяву на адресу російської армії. Військові пообіцяли, що "танки все ж дістануться до Джанкоя!".

Нагадаємо, раніше партизанський рух "АТЕШ" з посиланням на свого агента зі штабу угруповання військ "Дніпро" повідомляло, що дії Сил оборони з перерізання маршрутів постачання змусили окупантів поспішно евакуюватися з Кінбурнської коси в Миколаївській області.

Йшлося про те, що підрозділи 337-го полку РФ залишають позиції через припинення поставок боєприпасів, палива та продовольства.

Водночас речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин пояснив УНІАН, що на Кінбурнській косі окупанти дійсно стикаються з серйозними логістичними проблемами через удари українських дронів. Однак говорити про те, що вони вже залишили цей плацдарм, – поки що зарано.

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Як писав Главред, червень для окупованого острова став дуже "спекотним". Особливо друга половина місяця відзначилася безпрецедентною за щільністю та безперервністю серією комбінованих ударів.

20 червня було завдано удару по Таврійській ТЕС у районі Сімферополя. Імовірно, було уражено паливний резервуар. Через супутні удари по газорозподільних станціях та енергомережах окупаційна влада була змушена запровадити графіки відключення світла у Севастополі, Ялті, Джанкої та Алушті.

У ніч на 22 червня в Армянську, ймовірно, було атаковано будівлю Федеральної служби безпеки РФ. Місцеві жителі повідомляли про тривалу детонацію. Безпілотники також атакували Феодосію, після чого у місті відключилося електропостачання. Вибухи знову лунали в районі Таврійської ТЕС та в Сімферополі.

У ніч на 23 червня портова інфраструктура, яку РФ використовує для військової логістики, зазнала масованого нальоту реактивних і звичайних БПЛА. Були атаковані Керченський морський порт і великий ТЕС-Термінал (залізничний вузол перевалки нафтопродуктів і скрапленого газу).

Особливо потужна пожежа спалахнула в Керчі. За попередніми даними, після удару загорівся резервуар на території Керченської ТЕЦ у районі Аршинцевого. Моніторингові групи, посилаючись на супутникові знімки, повідомили про димовий шлейф довжиною близько 47 кілометрів.

24 червня Служба безпеки України завдала удару по системах ППО та інфраструктурі військових аеродромів "Саки" та "Гвардійське" у тимчасово окупованому Криму.

За попередніми даними, на військовому аеродромі "Саки" уражено чотири ангари для зберігання авіаційної техніки.

Сили безпілотних систем України підтвердили 24 червня успішні удари по головній електроподстанції у тимчасово окупованому Севастополі. Місто залишилося без світла. По об’єкту, що розподіляє електроенергію, вироблену Балаклавською ТЕС, було завдано сім ударів.

Загалом за ніч українські безпілотники результативно вразили 48 оперативних і планових військових цілей у тилу російських військ на тимчасово окупованих південних територіях.

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Про джерело: Сили оборони Півдня Сили оборони Півдня — це об’єднання підрозділів Збройних сил України, призначене для захисту південного регіону країни, що включає Одеську, Миколаївську, Херсонську області та частково сусідні території. Воно складається з механізованих, артилерійських, танкових, розвідувальних, протиповітряних, спецназівських та інших формувань, а також авіаційних і радіолокаційних підрозділів.

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