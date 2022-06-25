Де можна і де заборонено збирати гриби і ягоди в Україні 2022: все про правила і штрафи

Правила збору грибів та ягід у 2022 році / Фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Літо і осінь - золотий час для любителів збирати гриби та ягоди. Але війна в Україні внесла серйозні корективи в наше життя, тому в багатьох регіонах України вирушати в ліс категорично заборонено. А там, де заборона не запроваджувалася, слід дотримуватися встановлених законом обмежень.

Закон про збір грибів в Україні

З січня 2022 року в Україні збільшили розмір штрафів за завдані збитки природно-заповідному фонду. Розмір штрафів збільшили в 10 разів порівняно з 2013 роком, щорічно він індексуватиметься. Про це йдеться у постанові Кабміну та офіційному поясненні Міністерства захисту навколишнього середовища.

Важливо розуміти, що жодних нових заборон на збір грибів і ягід не з'явилося - ходити за грибами в звичайний ліс, як і раніше, можна. Покарання торкнеться лише тих, хто збиратиме гриби або ягоди на території заповідників.

"Забороняється збирати гриби, зривати рослини або проводити будь-які інші дії на території суворого заповідника... Такі зони створюються спеціально для збереження червонокнижних тварин і рослин. Перебування сторонніх в них заборонено, є відповідні таблички з повідомленням. Та й служба охорони попереджає відвідувачів про існуючі обмеження. Тож, випадково помилитися і зібрати заборонене через незнання в таких зонах неможливо", – зазначили у міністерстві.

Ще один важливий момент: навіть у дозволених місцях гриби і ягоди можна збирати лише для власних потреб. Якщо ви хочете зайнятися промислом, то необхідно отримати офіційний дозвіл.

Штраф за збір грибів та ягід в Україні 2022

Штрафи за збір грибів та ягід в Україні набули чинності з 1 січня 2022 року. Для кожного порушення існує свій список заборонених територій. Але до жодного з них не входять зони, що не відносяться до природно-заповідного фонду.

За один зрізаний в суворому заповіднику гриб встановлено штраф в 75 грн.

Заготівля дикорослих квітів в таких зонах карається штрафом в 30 грн за одну квітку.

Збір ягід обійдеться порушнику в 378 грн/кг.

За збір горіхів та інших плодів передбачено штраф в 1154 грн.

Де не можна збирати гриби в Україні

В Україні немає жодних нових обмежень або заборон на використання природних ресурсів. Постанова Кабміну стосується виключно територій та об'єктів природно-заповідного фонду:

національних природних парків;

природних заповідників;

ботанічних садів;

дендрологічних парків.

"У межах національних природних парків і біосферних заповідників і далі можна збирати гриби і ягоди. Якщо ви робите це для власних потреб, а не займаєтеся промислом (в такому випадку законодавством передбачено отримання відповідного дозволу, що також не є нововведенням). Виняток, як і раніше, де забороняється збирати гриби, зривати рослини або проводити будь-які інші дії, це території суворого заповідника", — зазначили в міністерстві.

Де можна збирати гриби в Україні

В Україні дуже багато грибних місць, але в 2022 році вирушати на "тихе полювання" не варто. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії навіть на звільнених від окупантів територіях небезпечно ходити в ліс за грибами, оскільки є ризик підірватися на мінах, які залишив після себе агресор.

Крім того, в деяких областях України запроваджено тимчасові обмеження на відвідування мирним населенням лісових масивів. Причин цьому кілька. По-перше, для запобігання виникненню лісових пожеж, які особливо небезпечні у воєнний час. По-друге, для боротьби з будь-якими диверсійними проявами.

Зокрема, заборонено ходити в ліс у Київській, Волинській, Житомирській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Де збирати гриби під Києвом та у Київській області в мирний час

Бородянка, Вишгород, Іванків, Бабинці, Здвижівка, Клавдієво, Катюжанка, Пірнове, Сухолуччя, Ясногородка, Комарівка, Мірча, Димер, Бориспіль, Переяслав-Хмельницький, Старе, Кийлів, Бориспільські Дачі, Хоцьки, Рокитне, Тараща, Богуслав, Пугачівка, Кирдани, Малоберезанське, Дмитренки, Поташня.

Де збирати гриби в Закарпатській області

Лідерами за кількістю грибів є Рахівський та Перечинський райони. Хороші грибні місця знаходяться біля озера Синевир і селища Лумшори, сіл Драгове, Вишка, Колочава, Рудниківка Гута, Солочин, Микулинці, Ільківці, Щасливе, Крите.

Де збирати гриби в Дніпропетровській області

Поблизу Дніпра гриби можна знайти в Кіровському, Шульгівці, Царичанці, Могильові, Гвардійському, Миколаївці.

У лісах Дніпропетровщини можна знайти переважно маслюки, лисички, опеньки, сироїжки та білі гриби.

Де збирати гриби на Сумщині

У Сумській області гриби густо ростуть у Краснопільському та Лебединському районах.

Грибна карта Житомирщини

У Житомирській області варто пошукати гриби в Малинському, Коростишівському та Житомирському районах.

Грибні місця під Харковом

Грибні місця можна знайти в П'ятихатках. Однак грибники не радять ці місця, оскільки їрунт там переповнений важкими металами і токсинами. Краще поїхати за місто. Там можна зібрати багато білих грибів, груздів, опеньків і різні види моховиків.

Для грибного полювання в мирний час підійдуть: смт Васищеве; смт Кочеток; село Руська Лозова; смт Старий Салтів; село Коропове; місто Валка; місто Зміїв.

Раніше Главред писав, як відрізнити їстівні гриби від неїстівних.

Інші новини: