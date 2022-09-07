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На Херсонщині ЗСУ потопили баржу РФ разом з десятками окупантів і технікою

7 вересня 2022, 16:39

ЗСУ відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили та озброєння противника.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
ЗСУ знищили баржу з окупантами РФ / Фото УНІАН

В Херсонської області в результаті удару Збройних сил України знищена баржа з окупантами і бойовою технікою, повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ відпрацьовано вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога і пунктів управління противника, підкреслив він у зведенні, опублікованому в Facebook ОК Південь.

"При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані знищена баржа з окупантами і бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогові провести ремонтні роботи", - повідомив Назаров.

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Підтверджені втрати ворога становлять 30 військових і 2 бойові машини піхоти, додав він.

Контрудари ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, ввечері напередодні, 3 вересня, повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту у захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

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баржа Херсонська область війна Росії та України
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