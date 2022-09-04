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На Херсонщині пролунали потужні вибухи, був удар по Антонівському мосту

4 вересня 2022, 11:05

У російських пропагандистських ЗМІ повідомили про 10 вибухів у Херсоні.

Взрыв, удар по Антоновскому мосту на Херсонщине
На Херсонщині пролунали потужні вибухи, був удар по Антонівському мосту/ скрін, УНІАН

На тимчасово окупованій Херсонщині пролунала серія потужних вибухів.

У місцевих Telegram-каналах повідомили, що дим піднімається над Антонівським мостом. Зазначається, що удар був нанесений по з'їзду з моста на лівому березі.

В мережі з’явилися відповідні відео, на яких чути звуки вибухів і видно великі клуби диму. Ролики зняли очевидці.

Видео дня

При цьому російські пропагандистські ЗМІ раніше повідомляли про не менше ніж 10 потужних вибухів у Херсоні.

На Херсонщині пролунали потужні вибухи, був удар по Антонівському мосту
На Херсонщині пролунали потужні вибухи, був удар по Антонівському мосту/ скрін

Нагадаємо, ввечері напередодні, 3 вересня, повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту в захопленій російськими окупантами Херсонської області. З’явилося відео, на якому видно задимленість, яка ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російським загарбникам на півдні. Також сильно вдарили по супротивнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ. В результаті російське військо втратило 138 осіб особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, було вражено поромну переправу поблизу Берислава.

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