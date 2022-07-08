Херсонська та Запорізька області будуть звільнені за три-чотири тижні: генерал закликав окупантів тікати

Херсонська І Запорізька області будуть звільнені в липні-серпні/ скріншот, УНІАН

У липні-серпні цього року ЗСУ отримають можливість провести спецоперацію, в результаті якої буде звільнено Херсонську та Запорізьку області.

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 років), генерал армії України Микола Маломуж розповів у інтерв'ю Главреду, що вже в середині літа буде фактично завершено перший етап підготовки резерву та навчання на новітніх зразках Західної техніки та озброєння, які сьогодні надходять в Україну.

Також Маломуж зазначив, що поки Путін зосереджений на Сході, на Луганській і Донецькій областях, резерви Росії обмежені. Тому ефективний наступальний сезон може початися в другій половині липня-серпня на сході України.

читайте такожЗСУ отримають шанс звільнити Херсон: Ізраїльський офіцер вказав на прорахунок армії РФ"Я вважаю, що наступальні операції по оточенню Херсона будуть відбуватися дуже активно, зокрема, ми будемо пробивати шляхи до моря, щоб створювалися умови для оточення ворога. У Росії немає мотивації тримати Херсон, якщо буде оточення - є мотивація тікати. Тому, що російські військовослужбовці будуть або знищені, або взяті в полон. Поки перешийок для виходу не заблокований, тому їм треба бігти раніше", - зазначив Маломуж.

Для цього нам треба створити потужний тиск на ворога як на Херсонському, так і на запорізькому напрямку, вважає генерал.

читайте такожУкраїна готується до звільнення Херсона, йдуть артилерійські бої - ISW"Це може бути перша стратегічна наступальна операція на півдні України. Тобто, в цілому, мова йде про звільнення півдня в серпні. Всі передумови для цього або вже є, або створюються зараз. Я вважаю, що ми в змозі це зробити, і за три-чотири тижні ми можемо реалізувати великі наступальні операції", - підсумував Маломуж, додавши, що звільнений буде не тільки Херсон, а й Запорізька область.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

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