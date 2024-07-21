У Тернополі військовий розстріляв прикордонника: що стало причиною жорстокої розправи

Військовий однієї з військових частин кілька разів вистрілив у 25-річного прикордонника зі свого табельного пістолета.

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У Тернополі військовий розстріляв прикордонника / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

У Тернополі сталося моторошне вбивство. Майор однієї з військових частин розстріляв молодого прикордонника з табельної зброї. Про це заявила прессекретарка Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, повідомляє видання "20 хвилин".

Убивство сталося в ніч із 20 на 21 липня в одному з готелів Тернополя. Майор увірвався в готель посеред ночі та вбив 25-річного прикордонника. Усе через те, що військовий "застукав" поруч із ним свою дружину.

"Орієнтовно о 03.00 21 липня майор однієї з військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці події. Попередньо встановили, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів", - сказала речниця. відео дня

Наразі правоохоронці розслідують справу за статтею "Умисне вбивство". Затриманому планують повідомити про підозру та обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни вбили відомого комбата ОУН Миколу Коханівського. Микола Коханівський став на захист України ще у 2014 році. У нього був позивний "Буревій". Військовий загинув у Харківській області, відбиваючи атаку російських окупантів під Вовчанськом.

Як писав Главред, у межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня.

Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ. Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень.

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