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"На Донеччині втрачаємо населені пункти": що відбувається із лініями оборони на фронті

Юлія Закрепа
23 січня 2025, 10:10
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Українські прифронтові міста стираються, а економіка руйнується, вважає депутат Дружківської міської ради.
'На Донеччині втрачаємо населені пункти': що відбувається із лініями оборони на фронті
Яка ситуація у Донецькій області / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Ключові тези Довбні:

  • У Донецькій області не займались створенням лінії оборони
  • Місто Ізюм готується до оборони

Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня вважає, що підготовка до оборони на Донеччині була недостатньою, замість побудови фортифікацій влада займалась бруківкою й квітами.

"Евакуація цивільного населення з громади була організована місцевою владою та цивільними адміністраціями ще з 2022 року. Люди виїжджали. Майже половина мешканців Дружківки у 2022 році виїхали, а потім повернулись. Оскільки люди просто не змогли знайти, де жити та реалізовувати своє життя. На жаль, кроки влади не були настільки певними, щоб люди могли пристосуватись в інших регіонах", - розповів Довбня в ефірі Еспресо.

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За словами депутата, якби лінія оборони на Донеччині була б краще підготовлена, то багато людей не евакуювались і залишились би на українській землі.

'На Донеччині втрачаємо населені пункти': що відбувається із лініями оборони на фронті
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

"На Донеччині ми втрачаємо один населений пункт за іншим. Людські життя знищені тут. Наші міста стираються, а економіка руйнується. Відверто кажучи, я взагалі не розумію, що робиться в нашій країні. Оскільки, всі ці покровські троянди, бруківка в Краматорську зараз недоречні. І ніхто за це не буде відповідати. Я був з візитом на Харківщині. Місто Ізюм готується до оборони. Будуються фортифікації, протитанкові рви, укріплені лінії оборони, вогневі точки й т.д. Все дуже серйозно облаштовується. Пройшло три роки повномасштабного вторгнення, невже не було зрозумілим, що донецькі гори просто неприступні. Для ефективної оборони на Донеччині достатньо було обладнати їх фортифікаціями. І ніхто б нікуди не виїжджав. Люди залишалися б на нашій землі", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ заявили про бої за важливий населений пункт біля трьох областей. Сили оборони України ведуть із російськими окупантами важкі бої за населений пункт Велика Новосілка Донецької області. Поки що ризику оточення немає, проте можливі різні сценарії.

Стало відомо, що ворог може окупувати ще один населений пункт. Андрій Смолій повідомив, що за його даними, нині усі дороги, які ведуть до Великої Новосілки, перебувають під вогневим контролем ворога. РФ найближчим часом може взяти повністю під контроль фланги навколо міста.

У ЗСУ розкрили, чому росіяни передумали йти "в лоб" на Покровськ. Відомо, що російські окупанти змінили тактику наступу на Покровськ Донецької області. Ворог намагається обійти місто з заходу через малі села та лісопосадки, щоб перекрити логістику ЗСУ.

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