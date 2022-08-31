На Донбасі росіяни вчать українських дітей вбивати - мер

Росіяни на Донбасі вчать українських дітей військовій справі / скрін відео

На Донбасі в селі Мелекине росіяни почали вчити українських дітей військовій справі - так в "таборі" дітям показують, як поводитися зі зброєю, повідомляє у Telegarm радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, такі "навчання" проходять для дітей з Маріуполя та Волновахи.

Окупанти дітей вчать:

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знімати розтяжки;

збирати / розбирати автомат;

тактичному бою;

бойовому складанню парашуту;

тактичній медицині.

Андрющенко каже, що росіяни з дитинства вчать українських дітей вбивати.

"Вони реально готують наших дітей вбивати їхніх однолітків з самого дитинства. Тільки за те, що вони не росіяни", - написав він.

На відео йдеться, що такі навички знадобляться неповнолітнім, які будуть пов'язувати своє життя з військовою справою. Однак це може тільки травмувати дітей і зробити їх жорстокими.

Війна Росії проти України

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що війська Росії не в змозі виконати вимоги Кремля щодо просування на Донбасі. Іноді вони не здатні пройти навіть 100 метрів на добу. Окупанти підійшли до Бахмута, обстрілюють місто і можуть повторити історію з Сєвєродонецьком.

29 серпня колишній радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів сказав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Херсонській області. Загарбники залишили свої позиції і втекли з поля бою.

30 серпня радник офісу президента Олексій Арестович уточнив, що прорив силами оборони України фронту на Херсонщині стався на кількох дільницях. Українські війська або припинили, або повністю зупинили постачання російських підрозділів в регіоні шляхом нанесення вогневих ударів по мостах і переправах. Окупанти намагаються відновити логістику.

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