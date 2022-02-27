Окупанти обстріляли дев'ятиповерхівку в Бучі під Києвом, будинок горить

У Бучі під Києвом російські окупанти обстріляли дев'ятиповерхівку

У Мережі з'явилося фото багатоквартирного житлового будинку в Бучі на Київщині, в який потрапив російський снаряд. На кадрах видно, що це пряме влучення на рівні 7-8 поверхів.

Пізніше в ДСНС уточнили, що 27 лютого о 08:20 снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку по вул. Вокзальна, 101 із наступним займанням.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Від ДСНС залучалися 5 осіб та 1 од. техніки. Підрозділи залишили місце події у зв'язку з обстрілом.

Як повідомляв Главред, вранці 26 лютого ракета окупантів влучила у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі Києва.

Очевидці зазначають, що в будинок потрапило два ракетних снаряди, один пошкодив нижню частину поверху. Є постраждалі. Існуэ гроза руйнування багатоповерхівки.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже призвело до загибелі 198 людей, серед них — троє дітей.