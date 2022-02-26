У Києві є загроза руйнування багатоповерхівки, в яку влучила ракета – ДСНС

У столиці є загроза руйнування багатоповерхівки, в яку влучила ракета/ Соцсети

У столичній багатоповерхівці на проспекті Лобановського, 6а, в яку влучила ворожа ракета, є загроза руйнування кількох поверхів.

Зараз в будинку проводиться евакуація людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначають у відомстві, є загроза, що можуть зруйнуватися 22-23 поверхи.

"Проводиться евакуація. Проводиться пошук потерпілих. Пожежу ліквідовано о 09:05. Крім того, особовий склад рятувальників через загрозу своєму життю від ворога періодично укривається в укритті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ранкета російських військ влучила у багатоповерховий житловий будинок вранці у суботу, 26 лютого. Внаслідок цього будинок був частково зруйнований з 17 по 21 поверх. Загиблих немає.

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Рятувальники також уже перевірили 21,22,23 і 24 поверхи – на цих поверхах ніхто не постраждав.

Мешканці будинку розповіли, як їм вдалося вижити

Як розповів один із мешканців будинку, йому з сім’єю вдалося врятуватися, тому що вони перебували на кухні, а ракета влучила у залу.

"Ми були на кухні, нам вдалося врятуватися. Пряме влучення в квартиру, в зал. У дружини зі старшим зламані ноги, відкриті переломи, молодшого відвели рятувальники і я його зараз шукаю", – розповів один із мешканців будинку.

Ще одна мешканка розповіла, що вони були між несучими стінами, і це їх врятувало. Жінка живе на 21 поверсі. Про це повідомляється в Facebook Вартові еспресо.

"Слава богу, що ми були між несучими стінами, тільки це врятувало нас. На місці дитячої кімнати залишилася просто діра", – розповіла вона.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві немає російських військ. Українська армія тримає оборону. При цьому, за його словами, в місті діють диверсійні групи.

Також раніше повідомлялося, що Київська ГЕС перебуває під контролем ЗСУ – станція не працює, персонал у сховищі.

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