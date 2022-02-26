У Києві є загроза руйнування багатоповерхівки, в яку влучила ракета – ДСНС

Внаслідок влучання ракети будинок був частково зруйнований з 17 по 21 поверх. Є загроза руйнування 22-23 поверхів.
У столичній багатоповерхівці на проспекті Лобановського, 6а, в яку влучила ворожа ракета, є загроза руйнування кількох поверхів.
Зараз в будинку проводиться евакуація людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Як зазначають у відомстві, є загроза, що можуть зруйнуватися 22-23 поверхи.
"Проводиться евакуація. Проводиться пошук потерпілих. Пожежу ліквідовано о 09:05. Крім того, особовий склад рятувальників через загрозу своєму життю від ворога періодично укривається в укритті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ранкета російських військ влучила у багатоповерховий житловий будинок вранці у суботу, 26 лютого. Внаслідок цього будинок був частково зруйнований з 17 по 21 поверх. Загиблих немає.
Рятувальники також уже перевірили 21,22,23 і 24 поверхи – на цих поверхах ніхто не постраждав.
Мешканці будинку розповіли, як їм вдалося вижити
Як розповів один із мешканців будинку, йому з сім’єю вдалося врятуватися, тому що вони перебували на кухні, а ракета влучила у залу.
"Ми були на кухні, нам вдалося врятуватися. Пряме влучення в квартиру, в зал. У дружини зі старшим зламані ноги, відкриті переломи, молодшого відвели рятувальники і я його зараз шукаю", – розповів один із мешканців будинку.
Ще одна мешканка розповіла, що вони були між несучими стінами, і це їх врятувало. Жінка живе на 21 поверсі. Про це повідомляється в Facebook Вартові еспресо.
"Слава богу, що ми були між несучими стінами, тільки це врятувало нас. На місці дитячої кімнати залишилася просто діра", – розповіла вона.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві немає російських військ. Українська армія тримає оборону. При цьому, за його словами, в місті діють диверсійні групи.
Також раніше повідомлялося, що Київська ГЕС перебуває під контролем ЗСУ – станція не працює, персонал у сховищі.
Читайте також:
- "Ви збираєтеся забирати полонених і трупи?": українці стали дзвонити в Міноборони РФ
- Ворожі мітки на об'єктах Укрзалізниці: що з ними робити
- У Київській області підірвали міст біля Стоянки