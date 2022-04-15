"Пацан закосив справи і хоче ядерною зброєю бахнути": Арестович заявив про привид поразки Путіна

Путін бачить привид своєї поразки, тому з'являється ризик застосування Москвою ядерної зброї, - Арестович / Фото Reuters

Тривожний стан глави Росії Володимира Путіна викликає побоювання з приводу можливого застосування ним ядерної зброї. Причиною тому є те, що він вже бачить привид своєї поразки. Однак якщо Кремль задіє ядерну тактичну зброю, буде удар у відповідь, з яким Москва може вже не впоратися. Якщо такий сценарій відбудеться, Захід і Китай, бачачи наслідки подібних дій, швидко вирішать проблему російської держави. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У розмові з російським правозахисником Марком Фейгіном він сказав про те, що у нього існують побоювання з приводу можливого застосування Росією ядерної зброї. На таку можливість вказує тривожний стан глави РФ Путіна, який було помітно під час його останнього виступу, і його розуміння близькості поразки.

читайте такожРосія готується направити ядерну зброю на країни НАТО"Я думаю, що "пацан закосив справи", і хоче якоюсь ядерною зброєю бахнути. Принаймні, є такі побоювання. Він же почав розуміти, що ось він – привид поразки... Хоча я подивився, як у нього танцювали ніжки на аеродромі "Східний", те, як він там перебирав руками, можу сказати, що це артикуляція людини, яка знаходиться в тривожному стані, з великим внутрішнім конфліктом, з важкою впевненістю в неправоті своїх дій і подальшій перспективі", - вважає Арестович.

На його думку, якщо РФ застосує ядерну зброю, то отримає удар у відповідь, причому такої сили, з яким Москва може і не впоратися.

"Завжди є спокуса - всі аргументи в хід. Ну добре, бахнули тактичною ядерною зброєю. Що далі? А далі - бахнуть у відповідь, швидше за все. Можливо, не ядерним, але чимось таким, або включать такі сили, з якими не впорається Володимир Володимирович", - сказав чиновник.

Як вважає експерт, якщо відбудеться такий сценарій, світ "зрозуміє, що ми маємо справу з божевільним маніяком, який не зупиняється ані перед чим".

У такому випадку Захід і Китай вирішуватимуть проблему Росії. Причому вихід із ситуації буде знайдено у короткочасній перспективі.читайте також"Зміцнило б стримування Росії": Польща оголосила про готовність розмістити у себе ядерну зброю США

"До кого першим піде Захід? До китайців. Скажуть: "Вам подобається з таким ідіотом тут жити, який поставив нас на край?" Китайці скажуть, що ні і почнуть тиснути дуже серйозні кнопки. І Путін постане перед вибором - по Китаю завдавати ядерного удару у відповідь? Китайці із Заходом зможуть підібрати важелі і ситуація буде вирішена в дуже короткі терміни", - підкреслив Олексій Арестович.

Загроза застосування Росією ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому у разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одну з ракет вже націлено на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв сказав, що Путін навряд чи віддасть наказ застосувати ядерну зброю, оскільки він не впевнений у виконанні такої вказівки. При цьому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

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