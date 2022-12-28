Україна пройшла половину шляху до своєї перемоги, каже секретар РНБО. Але попереду українців чекає найскладніше випробування.

"Ми пройшли половину шляху до перемоги" - Данілов / Колаж 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Україні на даний момент вдалося пройти половину шляху до своєї перемоги над Росією. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав своїй сторінці в Twitter.

"Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження - ми пройшли половину шляху до перемоги. Але попереду важкий відрізок - остаточно викинути агресора з нашої землі і покарати за злочини", – підкреслив чиновник.

Загроза нового масованого наступу військ РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив загрозу більш потужного наступу РФ у 2023 році. Він підкреслив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна виключати варіанту, що країна-агресор Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Аналітики американського Інституту вивчення війни відзначали, що Росія готується до нового наступу на Україну, що може статися в найближчі місяці.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж зазначає, що російські загарбники вже не мають шансів поліпшити своє становище на фронті. Але російський диктатор Володимир Путін все одно планує провести ще одну масштабну наступальну операцію.

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