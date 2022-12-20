'Ми розуміємо, що відбувається': Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі

Секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі / Главред, скріншот YouTube

Кремлівський диктатор Володимир Путін всіляко намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Проте самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко не має великого бажання йти на такий крок та відправляти на фронт свої війська. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка взяти в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", - сказав Данілов.

При цьому секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій, і нагадав, що на вчорашньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача ситуація у Білорусі була на порядку денному.

"Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися", - додав Данілов.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін поїхав до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін зустрівся з Лукашенком, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді. "Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

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