glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми розуміємо, що відбувається": Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі

20 грудня 2022, 00:03
Секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.
'Ми розуміємо, що відбувається': Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі
Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі / Главред, скріншот YouTube

Кремлівський диктатор Володимир Путін всіляко намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Проте самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко не має великого бажання йти на такий крок та відправляти на фронт свої війська. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка взяти в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", - сказав Данілов.

При цьому секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій, і нагадав, що на вчорашньому засіданні Ставки верховного головнокомандувача ситуація у Білорусі була на порядку денному.

"Ми розуміємо, що відбувається, до чого нам потрібно готуватися", - додав Данілов.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Як повідомлялося, президент країни-агресора Володимир Путін поїхав до Мінська на зустріч з главою білоруського режиму Олександром Лукашенком. За словами керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Путін зустрівся з Лукашенком, щоб змусити його виконати "союзницькі домовленості" і підтримати наступ на Україну.

За словами Подоляка, завдання Путіна - змусити Білорусь підтримати наступ на Україну в будь-якому вигляді. "Це можуть бути інформаційні кампанії, тренувальні заходи або навіть сухопутне вторгнення, але сумніваюся в можливості повторного наступу з території Білорусі", - сказав він.

Раніше Марк Фейгін заявив, що глава Кремля Володимир Путін намагається змусити Білорусь взяти участь у війні з Україною. Натомість сам білоруський диктатор Олександр Лукашенко не бажає цього і прагне "ухилитися" від тиску Москви. Як зазначив російський опозиціонер, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що в разі активізації його ролі у війні з Україною, територія РБ також стане об'єктом цієї війни.

Він також вважає, що на тлі раптової смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у білоруського диктатора Олександра Лукашенка міг виникнути страх за своє життя. За його словами, Москва вважає Лукашенка дуже хитрим. Він маневрує десятиліттями і набрид ще до війни, бо отримував гроші і постійно щось обіцяв.

Більше новин про білоруську загрозу:

війна в Україні Олександр Лукашенко Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:03

"Ми розуміємо, що відбувається": Данілов прокоментував візит Путіна до Білорусі

19 грудня, понеділок
23:37

Навіть проукраїнському населенню треба буде виїхати з Криму перед звільненням півострова - СвітанВідео

23:21

Під загрозою не тільки Україна: Путін і Лукашенко могли планувати напад на Польщу - експертВідео

23:12

"Роблять свій імідж": Світан звинуватив політиків у хейті "Пташки" з АзовсталіВідео

23:02

"Все дуже погано": експерт заявив, що Путін ходить у спеціальних "памперсах"Відео

Реклама
22:54

Світла немає по 10 годин: киянам розповіли про ситуацію з електрикою й дали невтішний прогнозВідео

22:43

"Допомога Росії може зрости": Німеччина стурбована візитом Путіна до БілорусіВідео

22:36

Як виростити черешню з кісточки вдома й отримати ароматний урожайВідео

22:35

Таро прогноз для Козерогів на 2023 рік: астролог назвала найважливіші місяці

22:29

"Убий же хоч одного": міністр культури Москви Кібовський закликав окупантів знищити українцівВідео

22:17

Закон про медіа: під час голосування з тексту виключили поправки про виборчу агітацію

21:32

Путін зробив цинічну заяву на зустрічі з ЛукашенкоВідео

21:29

"Люди оцінять": Путін і Лукашенко відмітили "результативність" своїх перемовинВідео

21:11

Гороскоп Таро для Стрільців 2023: крутий поворот, фінансовий успіх і тріумфВідео

20:54

Пожалійте сусідів: чому туалетний папір не можна кидати в унітаз

20:39

Шикарна фарширована скумбрія на Різдво і Новий рік: рецепт, від якого неможливо встоятиВідео

20:13

Україна досі не отримала жодної зброї за ленд-лізом: в МЗС пояснили ситуаціюВідео

20:10

Прикмети на 21 грудня: всього 2 заборони, які категорично не можна робити в цей деньВідео

20:08

Коли найкраще зробити манікюр на Новий рік 2023 за місячним календарем

19:50

"Здали місцеві": полковник ЗСУ розповів про тортури та побиття в полоні у ГРУВідео

Реклама
19:46

Що пити на ніч, щоб скинути вагу: шість "працюючих" напоїв

19:29

За життя дочки соліста "На-на" борються лікарі

19:25

Війська РФ готуються до виходу з Мелітополя: в ОК Південь заявили, що ворог діє за сценарієм ХерсонаВідео

19:24

Путін запропонував Лукашенку нову "посаду": в ОП розкрили деталі зустрічі диктаторівВідео

19:20

Удар по Україні дронами-камікадзе: кілька дуже важливих моментівПогляд

19:09

Як відучити собаку паскудити вдома: 2 кроки до чистоти в квартирі

19:01

"Вони мені вже набридли": Данілов розповів, коли востаннє росіяни готували замах на Зеленського

18:55

Окупантів вибивають з Кінбурна потужними боєприпасами: росіяни волають про "ядерну зброю"Відео

18:32

Атака дронами Shahed-136: експерт назвав причину удару РФ по Києву з АзоваВідео

18:03

Захарова вибухнула нікчемними погрозами на адресу Греції через можливу відправку Україні С-300Відео

17:57

"Відрізати та повільно задушити": у США спрогнозували сценарій звільнення КримуВідео

17:50

Атака нового похолодання: синоптики попередили про різку зміну погоди в УкраїніВідео

17:38

Лукашенко станцював під дудку Путіна і поклянчив діалогу у Заходу: що говорили диктатори в МінськуВідео

17:32

Patriot прикриє авіабази з натовськими літаками для ЗСУ: експерт розкрив несподіваний планВідео

17:29

"Поспішав до дівчат": Путін осоромився під час візиту до БілорусіВідео

16:51

"Специфіка атак змінилася": у ЗСУ назвали місто, яке є ціллю номер один для росіянВідео

16:45

Півдня без електроенергії: українцям світить посилення віялових відключеньВідео

16:44

Що вам сподобалося: тест по картинці розповість про ваше найближче майбутнє

16:27

"Буде сильне протистояння": астролог назвала регіони України, які будуть горіти до Нового рокуВідео

16:22

"Бандери нас усіх з'їдять": скандальний піп з УПЦ МП прославляв "матінку Росію"ФотоВідео

Реклама
16:18

ЗСУ потрібні ППО і артилерія: Зеленський закликав Захід дати Україні озброєння для перемоги над РФВідео

15:59

ЗСУ ліквідували окупанта, готового померти за пельмені

15:48

РФ відкриває "другий фронт": планує вторгнення в Молдову у 2023 роціВідео

15:45

"Я стала чути думки людей": Катя Лель розповіла про зустріч з інопланетянами

15:30

Шантаж керівника УАФ Андрія Павелка у дії: ФІФА та УЄФА погрожують відстороненням України від змагань

15:28

В ОДКБ планують навчання біля кордонів НАТО і погрожують розширенням "угруповання миротворців"Відео

15:13

"Що-небудь викинуть": Гіркін анонсував удари ЗСУ по Москві та назвав терміниВідео

14:42

"Замітав сліди": Путін манівцями прилетів до Мінська на переговори з ЛукашенкомВідео

14:25

Мати прикрила тілом 1,5 річну дитину від ракетного удару в Кривому Розі: її рятують лікарі

14:22

Мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, кого можуть призвати у війська в першу чергуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти