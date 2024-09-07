Нові втрати РФ на Курщині: ЗСУ ракетами знищили понтонні переправи

Журналіст Бутусов поділився успішними влучаннями України на території ворога.

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ЗСУ нанесли нові втрати на Курщині для РФ / Колаж: Главред, скріншот, фото US Army

У Глушківському районі Курської області знищено понтонні переправи супротивника за допомогою касетних ракет GMLRS, а також російську зенітно-ракетну систему "Оса". Деталями влучання поділився український журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відео-підтвердження в своєму Телеграмі.

"Вони затонули", – зіронізував журналіст.

Українські сили продовжують спроби вийти на трасу 38К-017 (Курськ – Рильськ), зазначає Бутусов.

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Курська операція України - успіхи ЗСУ

Окрім цього, ЗСУ провели ще одну успішну операцію та організували неочікувану пастку для РФ біля річки Сейм. Деталі 24 Каналу розповів російський публіцист, громадський діяч й опозиціонер Ростислав Мурзагулов.

Однак окупанти воювати бажають не сильно, патріотичних настроїв в армії агресора нема.

"Це армія бідних і знедолених. Коли в них закінчиться провіант, вони здадуться в полон. Вони бачили, в яких умовах живуть російські полонені й уже не вірять розповідям пропаганди. Коли вони зрозуміють, що єдиний варіант – це поїхати в українську в'язницю та підлатати свої рани, вони обов'язково ним скористаються. Вони знають, що їх там не розстріляють, їх обміняють або дадуть можливість залишитись в Україні", – наголосив російський опозиціонер.

Скоро ЗСУ звільнять нові землі в Курській області. Ймовірно, на лівому фланзі, там, де річка Сейм, уся територія явно буде зачищена від ворог.

Бойовими діями в Курській області вдалося зірвати наступ РФ на одну з областей, під час операції війська виконують низку завдань, сказав Олександр Сирський. Однак Україна з Курської області не піде.

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