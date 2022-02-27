"Вам немає чого робити на нашій землі": ЗСУ закликало російських окупантів здатися

ЗСУ закликало російських окупантів здатися/ Фото Reuters

В ЗСУ закликали російські війська здатися, і тоді вони зможуть спокійно повернутися додому.

Про це заявив заступник Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк у відеозверненні до російських військовослужбовців.

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш білет додому. Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу!", – сказав він.

Мойсюк від імені українських Збройних сил закликав окупантів задуматися, чому вони взагалі тут і для чого воюють.

"Сподіваюся, ви переконалися, що тут на вас ніхто не чекав і що вам нічого робити на нашій землі. Повірте, наша справа права, а ви – інструмент у руках своїх правителів", – наголосив представник ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше голова МЗС Великої Британії заявила, що ніяких переговорів з Росією не може бути, поки в Україні перебувають російські військові. Перемовини не можуть відбуватися зі зброєю біля голів українців, наголосила Ліз Трасс.

Раніше Директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак зазначав, що якщо Путін зав'язне в Україні більше, ніж на тиждень, для нього це буде величезною проблемою.

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