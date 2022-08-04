У Зеленського назвали головні аргументи для успішних переговорів з РФ

В ОП оцінили ймовірність переговорів з РФ / УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк перерахував чотири складові, необхідні для посилення переговорної позиції України з Росією.

Як написав він у сервісі мікроблогів Twitter, для переговорів Україна повинна зміцнити свою позицію.

"Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію", - підкреслив Подоляк.

У зв'язку з цим, радник керівника ОП розповів, що така переговорна позиція повинна мати чотири прості складові:

по-перше, це далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню і ракети АТАСМЅ, щоб знищити російську логістику;

по-друге, це системи протиповітряної / протиракетної оборони, щоб захистити міста;

по-третє, це ударні безпілотники-кращі мисливці;

по-четверте, це бронетехніка для контрнаступів.

Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

14 липня заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

Читайте також: