У Зеленського назвали головні аргументи для успішних переговорів з РФ

Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію, переконаний Михайло Подоляк.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк перерахував чотири складові, необхідні для посилення переговорної позиції України з Росією.
Як написав він у сервісі мікроблогів Twitter, для переговорів Україна повинна зміцнити свою позицію.
"Щоб говорити з Росією, потрібно мати правильну переговорну позицію", - підкреслив Подоляк.
У зв'язку з цим, радник керівника ОП розповів, що така переговорна позиція повинна мати чотири прості складові:
- по-перше, це далекобійна артилерія, реактивні системи залпового вогню і ракети АТАСМЅ, щоб знищити російську логістику;
- по-друге, це системи протиповітряної / протиракетної оборони, щоб захистити міста;
- по-третє, це ударні безпілотники-кращі мисливці;
- по-четверте, це бронетехніка для контрнаступів.
Переговори України і РФ про мир
Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.
Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.
14 липня заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.
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