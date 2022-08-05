"Ми не зграя собак": бійці з полку Азов взяли у полон російського офіцера та окупантів з "ДНР"

Бійці "Азову" взяли в полон російських окупантів / Андрій Білецький

Українські захисники із підрозділу "Азов" розгромили позиції окупантів та взяли у полон російського офіцера та ще чотирьох військових. Про це повідомив перший командир "Азову" Андрій Білецький.

Він додав, що серед полонених є осетин та мобілізовані окупанти з Донецької області.

"Зверніть увагу: ці тварини живі, не побиті, не покалічені. Вони будуть добре їсти й добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін. Це кодекс чесного солдата, обов'язковий для азовця, з якою б мразотою ти не мав справу - гідно поводитись з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших побратимів в Оленівці. Тому що ми - "Азов", ми - воїни, а не зграя собак, як наш ворог", - написав Білецький.

Теракт в Оленівці

У Генштабі ЗСУ заявили, що в ніч на 29 липня російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці на Донеччині, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримування українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Увечері 29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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